Lian Li erweitert sein Netzteilportfolio um die RS-Serie, die sich durch einen drehbaren AC-Eingang auszeichnet. Der Anschluss für den Kaltgerätestecker sitzt in einem schwenkbaren Element an der Gehäusekante, wodurch sich das Netzteil bei Bedarf um 90 ° gedreht einbauen lässt. Diese Flexibilität kann die Kabelführung insbesondere in breiten oder speziell aufgebauten Gehäusen erleichtern, während herkömmliche Layouts weiterhin problemlos unterstützt werden. Für beide Einbauvarianten liegen passende Blenden bei, sodass die Abwärme konsequent nach außen geleitet werden kann.

Die RS-Serie erscheint in zwei Leistungsstufen mit 1.000 und 1.200 W. Beide Modelle sind technisch identisch aufgebaut, wobei die stärkere Variante lediglich größere Leistungsreserven bietet. Dazu gehören ein 12V-2×6-Anschluss für Grafikkarten mit bis zu 600 W Leistungsaufnahme sowie vier PCIe-Stromkabel mit insgesamt fünf 6+2-Pin-Steckern. Für Prozessoren stehen zwei achtpolige EPS-Leitungen bereit. Der 20+4-polige Hauptanschluss ist doppelseitig ausgeführt und kann wahlweise links oder rechts genutzt werden. Lian Li empfiehlt jedoch, immer nur einen der beiden Ports zu verwenden.

Zur Ausstattung gehört zudem ein interner USB-2.0-Hub für bis zu vier Geräte. Dieser kann magnetisch am Netzteil oder am Gehäuse befestigt werden. Beim 1.200-W-Modell ist er serienmäßig enthalten, beim 1.000-W-Modell optional gegen Aufpreis erhältlich. Beide Netzteile sind nach 80Plus Gold zertifiziert und erreichen laut Hersteller eine Effizienz von bis zu 93 %. Ergänzend verweist Lian Li auf eine Cybenetics-Platinum-Effizienzbewertung sowie besonders geringe Geräuschwerte nach Cybenetics-A-Standard. Für die langfristige Zuverlässigkeit setzt der Hersteller auf EPCOS-Kondensatoren in Industriequalität. Das kompakte ATX-Design misst 150 × 86 × 150 mm und wird durch einen 135-mm-Lüfter gekühlt.

Die Lian Li RS-Serie ist ab sofort in den Varianten in Schwarz und Weiß erhältlich. Je nach Modell und Farbausführung liegen die Preise zwischen 155 und 185 Euro.