ASUS hat mit der Pro WS Platinum-Serie eine neue Generation von Hochleistungsnetzteilen vorgestellt, die speziell für professionelle Workstations und Systeme mit mehreren Grafikkarten entwickelt wurden. Die Serie umfasst Modelle mit 3000, 2200 und 1600 W und richtet sich an Anwender, die besonders leistungsstarke Hardware-Konfigurationen betreiben wollen, etwa für 3D-Rendering, KI-Workloads oder rechenintensive Simulationen.

Die Netzteile sind für den Betrieb mit mehreren GPUs ausgelegt. Das 3000-W-Modell ist laut ASUS in der Lage, bis zu vier GeForce RTX 5090-Grafikkarten zuverlässig zu versorgen. Die 2200-W-Version soll den parallelen Einsatz von bis zu vier GeForce RTX 5080-Karten unterstützen, während das 1600-W-Modell genug Leistung für zwei GeForce RTX 5090-Karten bereitstellen kann. Trotz ihrer hohen Ausgangsleistung sind alle Varianten mit einer Länge von nur 175 mm recht kompakt konstruiert.

Die Pro WS Platinum-Serie ist vollständig mit ATX-3.1- und PCIe-5.1-Standards kompatibel. Eine Besonderheit sind die biegsamen, geätzten Stromkabel, die farblich markierte CPU- und PCIe-Anschlüsse besitzen. Diese sollen nicht nur die Installation erleichtern, sondern auch eine saubere Kabelführung im System ermöglichen.

Alle Modelle sind mit PCIe-Steckverbindern ausgestattet, deren vergoldete Kupferstifte die Temperatur der Anschlüsse um bis zu 10 °C reduzieren und den elektrischen Widerstand verringern können. Damit soll sowohl die Energieeffizienz als auch die Lebensdauer der Kontakte verbessert werden. Für die Kühlung sorgen extrudierte Aluminiumkühlkörper und Lüfter mit Doppelkugellagern, die im Vergleich zu Gleitlagern eine doppelt so hohe Lebensdauer erreichen können. Zudem sind die Leiterplatten mit einer speziellen Schutzbeschichtung versehen, die sie vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz schützten sollen.

Die Netzteile tragen die 80-PLUS-Platinum-Zertifizierung und erreichen damit eine hohe Energieeffizienz, unterstützt durch japanische Kondensatoren in Serverqualität. ASUS unterstreicht das Vertrauen in die Langlebigkeit der Serie mit einer zehnjährigen Garantie. Die Pro WS Platinum-Netzteile sind ab sofort im Fachhandel und über den ASUS-Webshop in Deutschland erhältlich. Die Preise liegen bei 899 Euro für das Modell mit 3000 W, 619 Euro für die 2200-W-Variante und 479 Euro für die Version mit 1600 W.