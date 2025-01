Werbung

Auf der CES hat MSI ein erstes PC-Netzteil mit Schalttransistoren aus Siliziumkarbid (SiC) in den Spannungswandlern vorgestellt, die im Wirkungsgrad besonders hoch und damit effizienter als herkömmliche MOSFETs arbeiten sollen. Das vorgestellte Modell MEG Ai1600T PCIE5 kommt dabei auf eine Ausgangsleistung von 1.600 W und besitzt eine Zertifizierung nach 80 PLUS Titanium.

Die Spannungswandler mit SiC-Transistoren kommen von Infineon und werden auch in anderen Bereichen, wie in Elektroautos, eingesetzt. Durch die effiziente Arbeitsweise der Wandler und damit der geringen Abwärme kann MSI an Platz einsparen. So kommt das Netzteil auf Abmessungen von nur 190 x 150 x 86 mm. Der eingesetzte Lüfter hat einen Durchmesser von 135 mm. Eine semipassive Kühlung ist natürlich vorgesehen.

Das MEG Ai1600T PCIE5 ist natürlich zur ATX-3.1-Spezifikation kompatibel und kann für 100 ms auch eine maximale Leistung von 3.800 W liefern.

Das modulare Netzteil bietet an der Rückseite folgende Anschlüsse:

1x ATX 24-Pin

2x EPS 4+4-Pin

2x 12V-2x6

9x PCIe 6+2Pin

8x SATA

8x Peripheral 4-Pin

Wann und zu welchem Preis das MSI MEG Ai1600T PCIE5 auf den Markt kommen wird, ist nicht bekannt.