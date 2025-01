Werbung

Corsair erweitert sein Netzteil-Sortiment um die aktualisierte RMe Series, welche auf die Anforderungen moderner Hochleistungssysteme zugeschnitten sein will. Die vollständig modularen Netzteile werden in den Leistungsklassen 650 W, 750 W, 850 W und 1.000 W erhältlich sein und bieten dazu Cybenetics Gold-zertifizierte Effizienz. Ausgestattet mit einem nativen 600-W-fähigen 12V-2x6-Anschluss (450 W beim 650-W-Modell) unterstützt die RMe-Serie aktuelle NVIDIA-GPUs der RTX 40 Serie und ist obendrein für künftige Grafikkarten der RTX-50-Serie optimiert, sodass keine zusätzlichen Adapter erforderlich sind und alle Upgrades nahtlos erfolgen können.

Die RMe Series beherrscht ATX 3.1 und PCIe 5.1, was die Kompatibilität mit den neuesten Hardwarestandards gewährleisten und langfristige Zuverlässigkeit bieten soll. Hochwertige 105-°C-Kondensatoren sollen dazu eine stabile wie zuverlässige Stromversorgung sicherstellen, begleitet von einer siebenjährigen Garantie des Herstellers. Neben ihrer Leistung wollen die neuen Netzteile zudem außergewöhnlich leise sein und sollen die Cybenetics-Lautstärkeklasse A erreichen. Der Zero RPM-Lüftermodus kann außerdem dafür sorgen, dass der 120-mm-Lüfter bei niedriger Last stillsteht und das Netzteil nahezu geräuschlos arbeitet.

Die kompakte RMe Series will mit ihrem effizienten Design mehr Platz für Kabel bieten; die geprägten Flachkabel mit Kämmen sollen etwa die Kabelführung vereinfachen und für eine saubere Installation sorgen. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit will sich die RMe Series so für eine breite Palette von Builds geeignet sein.

Die aktualisierte RMe-Series-(2025)-Netzteile sind ab sofort bei Corsair-Händlern und im eigenen Online-Shop erhältlich.