Chieftec hat die neue Vega-Netzteilserie vorgestellt, die mit dem Intel ATX 12V 3.1 Standard ausgerüstet ist und PCIe Gen5 unterstützt. Zusätzlich verfügt die Serie über eine 80PLUS Gold zertifizierte Effizienz.

Die Vega-Serie setzt laut Hersteller auf LLC Half-Bridge-Wandler mit DC-to-DC-Technologie, die eine verbesserte Energieeffizienz und Stabilität bieten sollen. Die extralangen, nativen schwarzen Kabel sollen auch eine Installation in größeren PC-Gehäusen erlauben.

Darüber hinaus will der 135-mm-FDB-Lüfter (Fluid Dynamic Bearing) für eine optimale Balance zwischen Kühlleistung und Geräuschpegel in dem 150 mm langen Netzteil sorgen.Daneben setzten die Netzteile auf die üblichen Sicherheitsmechanismen wie OPP (Overload Protection), OTP (Over Temperature Protection) und OVP (Overvoltage Protection). Bei den nicht modularen Netzteilen sind folgende Anschlüsse vorhanden:

Anschlüsse Anzahl Kabellänge (mm) 20+4 PIN ATX 1 600 8 PIN EPS (8/4+4) 1 / 1 2 x 650/150 8 PIN PCIe (6+2) 4 2 x 650/150 16 PIN PCIe GEN5 1 600 SATA 6 2 x 400 / 150 / 150 MOLEX 3 400 / 150 / 150

Die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich beim PPG-750-S (750 W) auf 89,90 Euro, für das PPG-850-S (840 W) auf 99,90 Euro. Ab wann die neuen Netzteile verfügbar sind, verrät Chieftec nicht.