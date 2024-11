Werbung

Zur Computex in diesem Jahr verkündete Seasonic eine Zusammenarbeit mit dem Kühler- und Lüfterspezialisten Noctua und heute nun ist das Prime TX-1600 in der Noctua Editon offiziell erschienen. Das vollmodulare ATX-Netzteil ist 80PLUS Titanium zertifiziert und bietet eine maximale Ausgangsleistung von 1.600 W. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen besteht darin, dass Seasonic im Prime TX-1600 den Noctua NF-A12x25-Lüfter zum Einsatz bringt. Dieser soll das Netzteil im Vergleich zum Standard-Modell um 8 bis 10 dB(A) leiser machen.

Auf Seiten der modularen Anschlüsse bietet das Prime TX-1600 Noctua Editon gleich neun CPU-12V- und PCIe-Anschlüsse. Hinzu kommen zweimal 12V-2x6 und sechsmal Peripherie-Anschlüsse für Molex und SATA. Im Lieferumfang liegen folgenden Kabel bei:

1x ATX 24-Pin

3x ATX 8-Pin

6x PCIe 6+2-Pin

1x Molex

4x SATA

1x SATA 3.3

2x 12V-2x6

Ebenfalls im Lieferumfang befinden sich ein 90°-Adapter für den ATX 24-Pin inklusive Netzteil-Tester sowie zahlreiche Kabelbinder und Kabelkämme, so dass man die vielen Kabel auch besser organisieren kann. Anhand der Ausgangsleistung und der gebotenen Anschlüsse und Kabel dürfte das Prime TX-1600 Noctua Editon für zukünftige Hardware gewappnet sein.

Die leisere Kühlung kommt aber natürlich nur dann zum Tragen, wenn eine aktive Kühlung notwendig ist. Bei einer Umgebungstemperatur bis etwa 25 °C und einer Last von weniger als 50 % bleibt das Prime TX-1600 Noctua Editon lautlos, da eine passive Kühlung erfolgt. Erst dann beginnt der Lüfter mit 17 % seiner Maximaldrehzahl zu arbeiten und dreht die Drehzahl bis zu 45 % auf. Dies entspricht 540 bis 1.200 Umdrehungen pro Minute. Nur in Worst-Case-Szenarien (hoher Last und hohe Umgebungstemperatur) werden die 80 bis 100 % der Maximaldrehzahl (2.000 bis 2.400 Umdrehungen pro Minute) erreicht.



Seasonic gibt eine Herstellergarantie von zwölf Jahren. Die MTBF (inklusive des Lüfters) soll bei 100.000 Stunden liegen – selbst bei einem 24 Stunden Dauerbetrieb sprechen wir hier schon von über vier Jahren. Das Prime TX-1600 Noctua Editon ist ab sofort im Amazon-Shop für 499 Euro erhältlich.