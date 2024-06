Werbung

Anfang Mai riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Chieftec zu bewerben. Gesucht wurden zwei Tester, die einmal einem brandaktuellen Netzteil des Herstellers zusammen mit ihrer eigenen Hardware ausführlich auf den Prüfstand und einen umfangreichen Testbericht darüber in unserem Forum verfassen wollten. Nun stehen die Teilnehmer fest.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt zwei Exemplare der ATMOS-Serie, welche erst vor wenigen Wochen offiziell ins Rennen geschickt wurde. Sie soll sich dank ihres 80Plus-Gold-Zertifikats mit einer hohen Effizienz auszeichnen, dank hochwertiger, japanischer 105°C-Kondensatoren und einem SRV-Vollbrückenwandlers mit DC-zu-DC-Technologie aber auch in Sachen Langlebigkeit und Stabilität von der Konkurrenz absetzen können. Der integrierte 135-mm-Lüfter nutzt eine optimierte Lüfterkurve, die sogar einen semi-passiven und damit einen zeitweise lautlosen Betriebsmodus ermöglicht. In diesem schaltet sich der Lüfter bei geringer Last automatisch ab und arbeitet nur bei hoher Auslastung.

Die ATMOS-Serie wurde zudem nach dem neusten ATX-3.0-Standard entwickelt und verfügt deshalb über einen nativen PCIe-Gen5-Anschluss (600-W-Leistung). Damit will Chieftec die Zukunftsfähigkeit der Netzteile sicherstellen und den Einsatz in Kombination mit den neuesten Grafikkarten der GeForce-RTX-4000er-Serie von NVIDIA gewährleisten. Außerdem ist die ATMOS-Serie vollständig modular, was ein einfaches und sauberes Kabelmanagement möglich macht, da nur die tatsächlich benötigten Kabel im System hängen.

Für den Lesertest zur Verfügung gestellt wird die Variante mit einer Ausgangsleistung von 850 W. Die 3,3- und 5,0-V-Schienen liefern jeweils 20 A, die einzelne 12-V-Leitung hingegen knapp über 70 A. Auf Seiten der Anschlüsse gibt es neben den notwendigen Kabelsträngen für das Mainboard und den Prozessor sowie den bereits erwähnten PCIe-5.0-Stecker vier 6+2-Pin-Stecker für Grafikkarten, neun SATA-Stecker und vier Molex-Stecker, womit jedes High-End-System problemlos versorgt werden kann.

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Chieftec

CPX-850FC ATMOS Series Modell CPX-850FC

Straßenpreis ca. 115 Euro Homepage www.chieftec.eu Leistungswerte +3,3V 20 A +5V 20 A +12V

70,8 A

+5Vsb 3 A -12V 0,3 A Leistung 12V 850 W Leistung 3,3V & 5V 100 W Gesamtleistung 850 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 2x 8(4+4)-Pin

PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 4 / 0 PCI-Express 5.0

(12VHPWR) 1 SATA 9

4-Pin Molex 4 Floppy - Features Effizienz 80 PLUS Gold Maße (LxBxH) 140 x 150 x 86 mm Lüfter 135 mm

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 5 Jahre

Im Preisvergleich wird das Chieftec ATMOS CPX-850FC zusammen mit einer fünfjährigen Garantiezeit ab etwa 115 Euro gelistet. Zwei unserer Leser und Community-Mitglieder dürfen das Netzteil nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos testen.

Das sind die Teilnehmer

Die Teilnehmer für diesen Lesertest stehen nun fest. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die beiden Forennutzer "holzkreuz" und "Robert_JJ4" auserwählt wurden. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt ihrer Testmuster haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Testberichte eigenständig für die Community im Netzteil-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 19. Mai 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 20. Mai 2024

Testzeitraum bis 23. Juni 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Chieftec sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum