Werbung

Schon vor dem offiziellen Startschuss der Computex 2024 nahm sich Enermax die Gelegenheit, um die eigenen Produktneuheiten der Weltpresse vorzustellen. Und wenn man an Enermax denkt, dann denkt man in erster Linie an Netzteile für den PC, denn mit diesem Segment ist das Unternehmen groß geworden. Und in diesem Fall hatte Enermax gleich sechs neue Energiespender vorgestellt. Das leistungsstärkste Modell kann bis zu 2,4 kW und das kleinste 1 kW liefern.

Viele Details gab es von der Pressemitteilung seitens Enermax nicht. Doch zur besseren Übersicht haben wir alle neuen Modelle einmal aufgelistet:

MaxTytan Digital 1.650W

Platimax 2.400W

Platimax D.F. 12 1.000W

Platimax D.F. Ultra 1.600W

Revolution D.F. X Pro 1.200W

Revolution D.F. X Pro 1.200W Splave Edition

Angefangen beim MaxTytan Digital handelt es sich - welch Wunder - um ein digitales Netzteil. Demnach wird der aktuelle Verbrauch am Netzteil digital angezeigt. Das Netzteil basiert auf dem ATX-3.1-Standard, was demnach bedeutet, dass für NVIDIAs RTX-40-Serie der überarbeitete 12V-2x6-Anschluss in zweifacher Anzahl vorhanden ist. Der verbaute Lüfter arbeitet bis zu einer Last von 60 % ohne Drehzahlen und beginnt erst dann seine Arbeit. Dies entspricht der Semi-Passiv-Funktionalität.

Bei der Effizienz kann das MaxTytan Digital ebenfalls glänzen, denn es wurde mit der 80-Plus-Titanium-Zertifizierung versehen. In Spitzen sollen bis zu 2.000 W möglich sein, wobei die Effizienz dann noch bei 80-Plus-Gold liegen soll.

Doch das leistungsstärkste Netzteil in der neuen Armada ist das Platimax mit satten 2.400 W inklusive 80-Plus-Platinum-Zertifizierung. Auch dieses Netzteil bietet die Semi-Passiv-Funktionalität, wie oben beschrieben. Neu ist auch das Platimax D.F. Ultra mit einer Leistung von 1.600 W, das ähnliche Features aufweisen kann. Mit einer Tiefe von gerade einmal 122 mm gibt es mit dem Platimax D.F. 12 (das D.F. steht für Dust Free, dessen Feature per Knopfdruck ausgelöst werden kann) nun auch ein besonders kurzes Netzteil, das es in den Leistungsstufen 750 W, 850 W und 1.000 W geben wird. Es wurde nach dem ATX-3.1-Standard spezifiziert.

Mit 80-Plus Gold wurde auch das Revolution D.F. X Pro ausgestattet, von dem es auch eine gesonderte Splave-Edition geben wird. Allen Golibersuch alias Splave selbst ist einer von vielen Profi-Overclockern. Die Splave-Edition des Revolution D.F. X Pro wird mit einem gelb beleuchteten Lüfter ausgestattet, während die normale Variante ohne LED-Beleuchtung auskommen muss. Wie alle anderen neuen Netzteilen von Enermax, basiert auch das Revolution D.F. X Pro (Splave Edition) auf den ATX-3.1- und PCIe-5.1-Standard und ist demnach aktuell unterwegs.

Leider gab es in der Pressemitteilung keine Angabe, wann und zu welchen Preisen die neuen Netzteile bei uns in Deutschland erhältlich sein werden. Auf der Computex selbst werden wir versuchen, an diese Informationen zu gelangen.