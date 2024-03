Werbung

Corsair erweitert die Produktfamilie der seitlich montierten Anschluss-Netzteile mit dem RMx SHIFT, das nun komplett in Weiß verfügbar ist.

Das RMx SHIFT war das erste Netzteil mit einem Gleichstromanschlussfeld an der Seite des Geräts. In Schwarz wurde das Gerät bereits letztes Jahr veröffentlicht. Laut Aussage von Corsair wurde es dank der übersichtlicheren und einfacheren Verkabelung von den Käufern gut aufgenommen. Die RMx SHIFT Series ist mit 750, 850, 1.000 und 1.200 Watt erhältlich. So soll jeder Anwender die für ihn passende Watt-Zahl finden. Durch die seitliche Position haben Nutzer freien Zugriff auf alle Type 5 Gen 1 Micro-Fit-Anschlüssen. Neben einer einfachen Installation wird dadurch auch die Wartung leichter. Die alternative Bauweise ermöglicht es, Kabel gerader zu verbauen. So werden diese weniger geknickt und verdreht, was zu geringerer Belastung der Kabel und Stecker führt. Im Hardwareluxx-Test der schwarzen Version zeigte sich, dass es sich hier zwar nicht um eine weltbewegende Neuerung, aber eine durchaus durchdachte Idee handelt. Das Gerät erhielt den Hardwareluxx Technik Award im März 2023.

Nun hat Corsair die Geräte auch in Weiß vorgestellt. Immer mehr Systeme setzen auf ein komplett weißes Setup, so ist es naheliegend, dass eine entsprechende Nachfrage nach den Netzteilen besteht. Wer einen All-White-Build hat, kann nun also auch die Netzteile mit seitlicher Stromversorgung nutzen. Die neuen Varianten verfügen über die gleichen Merkmale wie die schwarzen Modelle des RMx SHIFT. Dazu zählen auch eine vollständig modulare Verkabelung, 80 PLUS Gold Zertifizierung und ein flüssigkeitsgelagerter 140-mm-Lüfter.

Die RMx-SHIFT-Series hat eine ATX 3.0-Zertifizierung und PCIe 5.0-Kompatibilität. Enthalten ist auch ein PCIe 5.0 12VHPWR GPU-Kabel für den Einsatz mit modernen Grafikkarten. Die RMx SHIFT-Netzteile und dazugehörigen Kabel passen in jedes PC-Gehäuse, das das ATX-Format unterstützt und mindestens 210 mm breit ist. Logischerweise muss das Netzteil auch von der Seite her zugänglich sein, wenn es im Gehäuse montiert ist. Die Kompatibilität eines bereits vorhandenen Gehäuses kann im Corsair PC Builder geprüft werden.

Die Geräte der weißen CORSAIR RMx SHIFT Series sind ab sofort verfügbar und verfügen über eine zehnjährige Garantie. In der Variante mit 750 W kostet das Netzteil 154,90 Euro. Für 1.000 W werden 209,90 Euro fällig. Die Geräte können über Corsairs Webshop bestellt werden. Dort finden sich auch alle weiteren Informationen.