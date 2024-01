Werbung

Im Nachgang zur CES schauen wir uns noch einige weitere Highlights von ASUS an. Dabei handelt es sich um die AiO-Wasserkühlung ROG STRIX LC III, eine 42.000-DPI-Maus und Low-Profile-Tastatur mit Touchfläche sowie erste neue Netzwerk-Hardware aus der ExpertWiFi-Reihe sowie Mesh-Systeme mit Wi-Fi 7.

ASUS ROG STRIX LC III: AiO-Kühlungen mit Display oder A-RGB-Deckel

Im Rahmen der EHA Tech Tour 2024 hat uns ASUS vorab seine CES-Neuheit aus dem Kühlungsbereich vorgestellt. Die ROG STRIX LC III-Serie wird dabei wahlweise mit A-RGB-Pumpendeckel bzw. mit Displaydeckel angeboten.

Bei den A-RGB-Modellen zeigt sich auf dem kreisrunden und magnetischen Pumpendeckel ein beleuchtetes ROG-Logo. Das kann um 360 Grad gedreht werden, so dass sich seine Ausrichtung einfach anpassen lässt. Die LCD-Modelle verfügen hingegen über ein rundes 2,1-Zoll-Display. Das wird über eine Software eingerichtet. Weil sich der Bildschirminhalt über die Software drehen lässt, ist auch bei den LCD-Modellen die Ausrichtung einfach anpassbar. Das Display dient zum Systemmonitoring, zum Darstellen von vorgegebenen Themen wie unterschiedlichen Uhransichten oder zur Darstellung eigener Grafiken und Animationen.

ASUS greift für die neuen AiO-Kühlungen auf eine Asetek-Pumpe der 7. Generation V2 Edition zurück. Bei den schon länger verfügbaren und höherklassigen Modellen ROG Ryuo III 360 ARGB und 240 ARGB kommt hingegen schon eine Asetek Gen8-Pumpe zum Einsatz. Laut ASUS wurden bei der ROG STRIX LC III die Kühlerstruktur optimiert und weitere Verbesserungen umgesetzt. Konkret nennt man neue Radiatorenlüfter vom Typ ROG STRIX AF-12S. Diese A-RGB-Lüfter sind doppelt kugelgelagert und wurden für einen hohen statischen Druck optimiert. Ein Zero-RPM-Modus sorgt dafür, dass die Lüfter bei geringer Last stoppen können und damit lautlos werden.

Uns wurden Modelle mit 360-mm-Radiator gezeigt. Dabei wird es die ROG STRIX LC III sowohl in Schwarz als auch in Weiß geben. Sicherlich werden auch andere Radiatorenformate angeboten werden. Die Vorgängergeneration gibt es mit 360-, 280-, 240- und 120-mm-Radiator. Welche Modelle es von der ROG STRIX LC III-Serie genau geben wird, werden wir nach Möglichkeit noch nachreichen. Das gilt auch für die geplante Preisgestaltung.

42.000-DPI-Maus und Low-Profile-Tastatur mit Touchfläche

ASUS stellt zur CES eine breite Palette an neuen Gaming-Produkten vor. Darunter ist mit der ROG Keris II Ace eine extrem leichte Maus mit 42.000-DPI-Sensor und ROG Polling Rate Booster, aber auch die flache Gaming-Tastatur ROG Falchion RX Low Profile mit Touchfläche, die kabellosen Gaming-In-Ears ROG Cetra True Wirless SpeedNova und das Standmikrofon ROG Carnyx.

Mit den ROG Keris-Modellen bietet ASUS sehr leichte Gaming-Mäuse an. Erst kürzlich konnten wir die ROG Keris Wireless AimPoint mit 36.000-DPI-Sensor und einem Kampfgewicht von 50 g testen. Im Rahmen der EHA Tech Tour 2024 wurde uns nun bereits die ROG Keris II Ace vorgestellt. ASUS schärft dieses Modell nach: Es erhält den AimPoint Pro-Sensor mit extremen 42.000 DPI, einer maximalen Beschleunigung von 50 g und einer maximalen Mausgeschwindigkeit von 750 ips. Die Track-on-Glass-Lasertechnologie soll sicherstellen, dass die Maus auch auf Glasflächen genutzt werden kann.

Unter den Haupttasten sitzen ROG Optical Micro Switches, die auf 100 Millionen Clicks ausgelegt sind. Die Maus wird recht dezent gestaltet. Einzig das Mausrad zeigt sich beleuchtet. Es gibt eine schwarze und eine weiße Farbvariante. Die kabellos nutzbare Maus wiegt 54 g. Damit ist sie zwar 4 g schwerer als die ROG Keris Wireless AimPoint, aber allemal noch ein sehr leichtes Modell. Die Form wurde laut ASUS für den FPS-Einsatz optimiert.

Zur ROG Keris II Ace präsentiert ASUS zudem den ROG Polling Rate Booster. Dieser Booster wird in einen USB-Port des PCs gesteckt und nimmt dann wiederum den USB-Empfänger oder das USB-Kabel der Maus auf. Der ROG Polling Rate Booster soll im kabellosen Betrieb für eine USB-Abfragerate von 4.000 Hz und im Betrieb mit Kabel von 8.000 Hz sorgen. Die SpeedNova-Technologie von ASUS verspricht zudem minimale Latenzen.

Als neue Tastatur präsentiert ASUS die ROG Falchion RX Low Profile. Für diese flache Tenkeyless-Tastatur ROG RX Low-Profile-Switches genutzt. Die gibt es einmal in einer linearen (RX Red Low-Profile) Variante. Zwei Schichten Schaumstoff sollen Tastengeräusche dämpfen. Auf den Switches sitzen UV-beschichtete ABS-Tastenkappen. Als kompakte und kabellose Tastatur bietet sich die ROG Falchion RX Low Profile auch für den mobilen Einsatz an. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 430 Stunden angegeben. Bei kabelloser Anbindung soll die SpeedNova-Technologie für geringe Latenzen sorgen. Alternativ ist auch der Betrieb per USB-Kabel oder Bluetooth möglich.

Eine Besonderheit der ROG Falchion RX Low Profile ist eine Touchfläche an der Rückseite. Sie dient in Kombination mit einer Funktionstaste der Steuerung der Beleuchtung und Medienwiedergabe, der Laustärkeregelung oder für individuelle Eingaben.

Von der SpeedNova-Technologie sollen auch die Gaming-In-Ears ROG Cetra True Wirless SpeedNova profitieren. Sie können per 2,4-GHz-Empfänger oder auch per Bluetooth verbunden werden. Im 2,4-GHz-Betrieb liegt die Akkulaufzeit laut ASUS bei 36 Stunden, bei Bluetooth-Kopplung steigt sie sogar auf 46 Stunden. Im 2,4-GHz-Betrieb wird 96 kHz / 24 Bit-Audio mit LC3+-Codec unterstützt. Adaptives ANC soll Nebengeräusche unterdrücken. In die In-Ears sind Knochenschallmikrofone mit AI-Unterstützung integriert.

Als Standmikrofon kommt schließlich das ROG Carnyx auf den Markt. Es fängt den Schall mit einer 25-mm-Kondensatorkapsel und 192 kHz / 24 Bit Samplingrate ein. Je nach Vorliebe kann zur schwarzen oder weißen Farbvariante gegriffen werden. Eine A-RGB-Beleuchtung mit Aura Sync-Unterstützung bringt bei Bedarf Farbe ins Spiel. Ein intergrierter Pop-Filter, ein Hochpassfilter und die entkoppelte Aufhängung sollen für saubere Aufnahmen sorgen. Zur Steuerung des Mikrofons dienen ein Multi-Funktionsregler und eine Stummschalte-Taste an der Oberseite.

ExpertWiFi und Wi-Fi 7: ASUS stellt neue Netzwerk-Hardware vor

Zur CES hat ASUS einige Neuigkeiten im Netzwerkbereich zu verkünden. Im Rahmen der EHA-Tech-Tour konnten wir diese schon vorab sehen. Neben neuer Hardware für den Business-Bereich gibt es auch die erste Mesh-Hardware mit Wi-Fi 7. Dieses Jahr werden die ersten zum schnellen WLAN-Standard kompatiblen Endgeräte auf den Markt kommen. Das Henne-Ei-Problem geht ASUS demnach offensiv an.

ASUS ZenWiFi BT10 heißt das erste Mesh-System von ASUS, welches Wi-Fi 7 unterstützt. Natürlich noch immer unterstützt werden auch die WLAN-Standards im Bereich von 2,4 und 5 GHz. Das 2,4-GHz-Netz erreicht einen theoretischen Durchsatz von 688 MBit/s. Im 5-GHz-Band sind es 5.764 MBit/s und im vorerst exklusiven 6-GHz-Netz sprechen wir von 11.524 MBit/s. Soweit die theoretischen Daten, die nahelegen sollen, dass eine kabelgebundene Ethernet-Lösung übertroffen werden kann. Unter möglichst idealen Bedingungen sind extrem hohe Übertragungsraten über mehrere Endgeräte auch möglich, wenn denn auch die Umgebungsbedingungen stimmen.

Acht Antennen befinden sich im inneren des weißes Gehäuses mit Abmessungen von 154 x 72 x 184 mm. Das Netzteil ist extern realisiert.

Als Uplink bzw. WAN-Anschluss dient dem ZenWiFi BT10 ein 10GbE-Anschluss, der sich auf der Rückseite der Mesh-Hardware befindet. Ebenfalls dort zu finden ist je ein weiterer 10GbE- und 1GbE-Anschluss zur Anbindung weiterer Hardware. Per USB 3.0 angeschlossen werden können externe Speichermedien oder ein Drucker.

Wer mit seinem Mesh-System entweder eine größere Abdeckung oder aber an verschiedenen Endpunkten mehr Ethernet-Schnittstellen benötigt, für den sieht ASUS das ZenWiFi BQ16 Pro vor. Hinsichtlich des Durchsatzes tut sich recht wenig, wenngleich mehr Endgeräte gleichzeitig den hohen Durchsatzraten erreichen sollen.

Auf der Rückseite der Mesh-Hardware zu finden, sind jeweils zwei 10GbE-Anschlüsse sowie dreimal Gigabit-Ethernet. USB 3.0 ist ebenfalls mit an Bord.

Alle ZenWiFi-Mesh-Systeme bieten die für ASUS typischen Funktionen wie eine grafische Benutzeroberfläche mit zahlreichen Funktionen wie einer Elternkontrolle, der Möglichkeit ein Gäste/Kinder-Netzwerk einzurichten sowie die AiMesh-Unterstützung zur Integration weiterer WLAN-Hardware von ASUS.

Weitere Angaben zur den technischen Daten sowie Preise und Verfügbarkeit erwarten wir zur CES.

ExpertWiFi für den Profi-Einsatz

Nicht mehr für die heimische Umgebung, sondern für den Business-Einsatz vorgesehen ist neue ExpertWiFi-Hardware. ASUS sieht hier Büro-Umgebungen oder Geschäftsräume als möglichen Einsatzbereich. Mehrere hundert Endgeräte können hier entsprechend versorgt werden.

Beim ExpertWiFi EBG19P, ExpertWiFi EBG15 und ExpertWiFi EBP15 handelt es sich um 1+8- und 1+4-Router bzw. Switches, die teilweise über Ethernet-Anschlüsse mit PoE verfügen. Als managed Router/Switch können ein WAN-Load-Balancing, VPN-Funktionen und vieles mehr verwaltet werden. Eine integrierte Firewall soll für die Sicherheit sorgen.

An die PoE-Ports angeschlossen werden kann der ExpertWiFi EBA63. Der WLAN-AP unterstützt ein Wi-Fi 6 (802.11ax) im 5-GHz-Band und auch ältere WLAN-Standards werden unterstützt. Beide Netzwerke werden über eine 2x2-Antennenkonfiguration versorgt. Der Uplink erfolgt per Gigabit-Ethernet.

