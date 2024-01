Offenbar wird Cooler Master auf der CES in einer Woche ein Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 1.100 W vorstellen, welches ohne aktive Kühlung auskommt. Dies wäre in der dieser Leistungsklasse ein Novum, denn bisher ist das Seasonic Prime Fanless TX-700 mit 700 W das leistungsstärkste PC-Netzteil. Hier findet ihr einen Test der Variante mit 600 W. Semipassiv arbeitende Netzteile gibt es viele mit mehr als 1.000 W, unter Last aber müssen diese aktiv gekühlt werden.

Bisher gibt es noch keine weiteren Informationen darüber, über welche Effizienzklasse das von Cooler Master vorzustellende Netzteil verfügen wird. Das von FanlessTech auf X veröffentlichte Bild zeigt ein Netzteil, welches offenbar aus einer bisher unbekannten X-Silent-Serie stammen wird bzw. als X Silent bezeichnet wird.

Auf dem Bild ebenfalls zu erkennen ist ein modularer 12VHPWR-Anschluss sowie USB und PMBUS (Power Management). Hinzu kommen sechsmal 8-Pin-PCIe, viermal SATA sowie die obligatorischen Anschlüsse für das Mainboard. Unter der Mesh-Abdeckung befinden sich offenbar zudem große Kühlkörper, welche die Komponenten kühlen sollen.

Zur CES in der kommenden Woche wird die offizielle Vorstellung des X Silent von Cooler Master erfolgen. Dann werden wir sicherlich auch die weiteren technischen Daten zum Netzteil erfahren.