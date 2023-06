Werbung

DeepCool hat mit der PX-G-Serie neue Netzteile angekündigt. Wie viele Netzteile zur Zeit versucht auch DeepCool mit der PX-G-Reihe eine Brücke zwischen altbewährtem Standard und Erneuerung zu spannen.

Das PX-G ist ein ATX 3.0-zertifiziertes Netzteil, dass somit den neuesten Standard erfüllt. Mit einem dedizierten 12VHPWR, 2 EPS- und drei PCIe-Anschlüssen will das PX-G eine stabile Stromversorgung für eine breite Palette von Komponenten bieten können. Egal, ob es sich dabei um ältere PC-Komponenten oder Teile der nächsten Generation handelt, denn das PX-G unterstützt auch alle modernen Grafikkarten.

Laut Hersteller verfügt das PX-G außerdem über eine Topologie mit zwei japanischen 105C-Hauptkondensatoren, die es dem Netzteil ermöglichen sollen, die Haltezeit unter Volllast auf ≥ 16 ms zu bringen. Zusätzlich verwendet das PCIe Gen 5.0 12VHPWR Kabel 16AWG-Drähte und kann so bis zu 600 W an leistungshungrige Grafikkarten liefern. Um einen leisen Betrieb zu gewährleisten, verfügt das PX-G zudem über einen Silent-Lüftermodus.

Das PX850G ist 80 PLUS Gold-zertifiziert, was eine hohe Effizienz des Netzteils bedeutet. Darüber hinaus wurde es von Cybenetics mit den Zertifizierungen ETA Gold und LAMBDA A-, Standard++, Standard+ ausgezeichnet, die sicherstellen sollen, dass es die hohen Standards in Bezug auf Leistung, Effizienz und Geräuschentwicklung auch erfüllen kann. Die PX-G Netzteile mit 1.000 W und 1.200 W haben sogar die Platin-Zertifizierung erreicht. Trotz seiner leistungsstarken Eigenschaften ist das PX-G kompakt und misst nur 160 mm.

Die DeepCool PX-G-Netzteilserie umfasst drei Modelle in den Leistungsstufen 850 W, 1.000 W und 1.200 W. Für alle PX-G-Netzteile gilt eine einjährige Garantie des Herstellers. Alle Peripheriegeräte sind bereits über autorisierte Einzelhändler und Distributoren zu folgenden Preisen erhältlich: