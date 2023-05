Werbung

Der deutsche Hardware-Hersteller be quiet hat die neue Dark Power Pro 13 Reihe für Netzteile vorgestellt. Erhältlich sind zwei Leistungsklassen: 1.300 Watt und 1.600 W.

Das Netzteil unterstützt den ATX 3.0-Standard. Dieser setzt voraus, dass der PCIe-Anschluss für die Grafikkarte Lastwechsel bis zum Dreifachen der Leistungsaufnahme zulässt. Weiterhin hat das Gerät einen 12VHPWR-Anschluss, der die erforderliche Leistung liefern kann. Beide Dark Power Pro 13-Modelle unterstützen jeweils eine Leistung von bis zu 600 W an den zwei verfügbaren 12VHPWR-Anschlüssen und bieten außerdem sechs herkömmliche" PCIe 6+2-Anschlüsse für volle Grafikkartenkompatibilität.

Die Dark Power Pro 13 Serie erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 94,5 % mit 80 PLUS Titanium-Zertifizierung bei einem Standby-Verbrauch von weniger als 0,1 W. Die Steuerung ist vollständig digital und läuft über Full Bridge + LLC-Topologie. Es wurden langlebige japanische 105-°C-Kondensatoren für maximale Zuverlässigkeit verbaut.

Für die Kühlung unter extremer Last sorgt ein rahmenloser Silent Wings-Lüfter, der direkt unter einem Full-Mesh-Gitter platziert und von einem trichterförmigen Lufteinlass umgeben ist. Die Dark Power Pro 13 Netzteile verfügen über einen Overclocking Key, mit dem das Netzteil per Knopfdruck vom Multi-Rail-Modus in den Single-Rail-Modus umgeschaltet werden kann. Das Gerät wird von einem Aluminiumgehäsue geschützt. be quiet! bietet eine 10-jährige Herstellergarantie.

Die Dark Power Pro 13 Netzteile werden ab dem 23. Mai zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 449,90 Euro (1.600 W) bzw. 409,90 Euro (1.300 W) im Handel erhältlich sein. Mehr Informationen finden sich hier.