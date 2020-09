Cooler Master äußert sich zur Kompatibilität mit den NVIDIA-RTX-30er-GPUs

Im Zuge der Ankündigung der neuen Grafikkarten der NVIDIA-RTX-30er-Serie wurden mögliche Kompatibilitätsprobleme mit aktuellen und zukünftigen Netzteilen laut. Insbesondere der 12-polige PCIe-Anschluss der neuen Ampere-Founder's-Edition-Karten ist bei manchem Nutzer Grund zur Sorge. Der Netzteilhersteller Cooler Master äußert sich nun bezüglich der Kompatibilität zwischen den eigenen Netzteilen und den neuen Grafikkarten.

Laut Angaben des Unternehmens kann man nach umfangreichen Recherchen und Diskussionen sowohl intern als auch mit anderen Herstellern bekannt geben, dass User, die bereits ein kompatibles Netzteil besitzen oder vorhaben, ein Cooler-Master-Modell zu erwerben, keine Probleme bezüglich der Stromversorgung der neuen Grafikkarten der RTX-30-Serie haben werden. Alle Netzteile von Cooler Master, die über mindestens 750 W (650 W für RTX-3070-Modelle) verfügen und zwei 8-polige PCIe-Anschlüsse (einer für RTX-3070-Modelle) besitzen, lassen sich mit Grafikkarten der RTX-30-Serie nutzen.

Demnach müssen sich Anwender keine Sorgen über mögliche Kompatibilitätsprobleme bei der kommenden RTX-30-Serie machen. Die Ampere-Founders-Edition-Karten werden mit 12-poligen Adaptern für den Anschluss an die standardmäßigen 8-poligen PCIe-Stecker ausgeliefert. Derzeit haben alle anderen Mainstream-Grafikkartenhersteller erklärt, dass sie zumindest für die erste Generation von Grafikkarten der RTX-30er-Serie weiterhin die standardmäßigen, 8-poligen PCIe-Stecker verwenden werden. Somit ist es nicht nötig, zusätzliche Kabel beziehungsweise Adapter für die Cooler-Master-Netzteile zu kaufen.

Der Hersteller hat eine Liste von kompatiblen Netzteilen aus unterschiedlichen Effizienzklassen von 80 PLUS Bronze bis zu 80 PLUS Platinum erstellt, die mit den neuen GPUs ohne Zusatzkosten betrieben werden können. Diese Aufstellung enthält bereits angekündigte, aber noch nicht veröffentlichte Produkte, welche erst in Zukunft im Handel erhältlich sein werden. Cooler Master selbst beabsichtigt zunächst noch keine Implementierung 12-poliger Stecker. Sobald dies jedoch als neuer, branchenweiter Standard verabschiedet wird, plant das Unternehmen die Situation neu zu bewerten und die notwendigen Änderungen vorzunehmen.