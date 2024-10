Werbung

Corsair erweitert sein Gaming-Zubehör-Angebot um das Virtuoso Max, ein Premium-Headset mit 50-mm-Graphen-Treibern und aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Das Headset kommt in zwei Versionen auf den Markt – eine für PCs und eine für Xbox-Konsolen. Die Xbox-Variante kommt mit offizieller Lizenz und spezifischen Audiosteuerungen für eine bessere Chat-Balance.

Ein Hauptmerkmal des Virtuoso Max ist die Integration von Dolby Atmos, das in Kombination mit der Corsair-iCue-App den Spielern eine umfassende 3D-Audioerfahrung bieten soll. Zudem ermöglicht die SoundID-Funktion über Sonarworks die Einrichtung individueller Klangprofile, um das Headset an die Hörvorlieben unterschiedlicher Nutzer anzupassen. Mehrere Profile können auf einem Gerät gespeichert werden, was den Wechsel zwischen Nutzern besonders praktisch gestalten kann.

Zusätzliche Individualisierungsoptionen, wie konfigurierbare RGB-Lichteffekte und anpassbare Bedienungen, lassen sich ebenfalls über die iCue-App steuern. Das Headset verfügt über ein omnidirektionales Mikrofon, das klare Sprachkommunikation im Spiel ermöglichen will, sowie über einen Transparenzmodus, der gezielt Umgebungsgeräusche durchlässt.

Für Verbindungen zu verschiedenen Geräten nutzt das Headset eine 2,4-GHz-Funkverbindung mit geringer Latenz und unterstützt Bluetooth für mobile Verbindungen. Die Multigeräte-Konnektivität erlaubt eine gleichzeitige Kopplung mit dem PC und einem Smartphone, sodass Nutzer zwischen beiden Geräten hin- und herwechseln können. Bei deaktivierter RGB-Beleuchtung beträgt die Akkulaufzeit bis zu 60 Stunden. Bereits 15 Minuten Ladezeit sollen bis zu sechs Stunden Spielzeit ermöglichen.

Das Metallgehäuse und die Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff wollen zudem Langlebigkeit und hohen Tragekomfort versprechen. Das Corsair Virtuoso Max ist ab sofort auf der Corsair-Website für 329,99 Euro erhältlich.