Die größte Ankündigung auf Apples Hausmesse WWDC 2023 war die Vorstellung der Apple Vision Pro. Die Brille soll Anfang 2024 für rund 3.500 Dollar in den USA erscheinen. Entwickler können sich jetzt schon spezielle Kits ausleihen, um ihre Software auszutesten

Auch wenn die Bestellphase für interessierte Entwickler offiziell gestartet ist, kann man davon ausgehen, dass die Verfügbarkeit begrenzt sein wird. Schließlich hatte Apple auch kürzlich die Produktionszahlen für die fertige Brille deutlich senken müssen – so die Gerüchte. Entwickler, die sich für ein Gerät interessieren, müssen einige Schritte beachten, um überhaupt für das Programm in Betracht gezogen zu werden. Neben einem Account auf Apples Entwicklerportal muss eine kurze Bewerbung eingereicht werden. Es werden Angaben zu den Entwicklungsfähigkeiten des Teams und bisherigen Apps verlangt.

Wer im Anschluss an die Bewerbung von Apple ausgewählt wird, erhält nicht nur ein Entwickler-Kit der Vision Pro. Apples Experten helfen beim Setup der Hardware und stehen auch danach bei Fragen zur Verfügung. Auch beim Debugging des Codes können sich die Entwickler auf Apples Unterstützung verlassen. Wie lange die Brille allerdings ausgeliehen wird, ist unklar. Apple merkt an, dass man sie auf Verlangen des Konzerns zurücksenden müsse.

Mitglieder des Entwicklerportals, die nicht ausgewählt werden, können sich die Vision Pro auch in sogenannten Vision Pro Developer Labs ansehen. Dort werden an speziellen Entwicklertagen Brillen mit bereits produzierten Apps vorgeführt. Wer teilnehmen will, muss als Entwickler registriert und mindestens 18 Jahre alt sein. Außerdem muss man belegen, an der Produktion mindestens einer App für die Apple Vision Pro zu arbeiten. Das deutsche Vision Pro Developer Lab befindet sich in München.