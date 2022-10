Werbung

Allen Kindern der 90iger-Jahre sind die Cartoon-Serien von Nintendo sicherlich noch gut in Erinnerung. Ob die Super Mario Bros. Super Show oder Captain N: Die japanische Spieleschmiede flimmerte in zahlreichen Adaptionen immer pünktlich am Samstagmorgen über die Fernsehgeräte. Die Realverfilmung der Klempner Brüder enttäuschte hingegen nicht nur Kinobesucher. Selbst die Schauspieler waren bereits bei den Dreharbeiten des Streifens nicht überzeugt.

Dies hatte zur Folge, dass die Darsteller auch mal betrunken auf dem Set erschienen sind. Super Mario Bros. wurde auf der Internet Movie Database rund 55.000 Mal bewertet und erhielt knapp vier von zehn möglichen Sternen. Mit anderen Worten: Der Film ist eine Vollkatastrophe.

30 Jahre später startet Nintendo nun nochmal einen neuen Versuch und will mit “Der Super Mario Bros. Film” die große Leinwand erobern. Anscheinend hat das Unternehmen aus der Vergangenheit gelernt. Bei der neuen Adaption setzt Nintendo auf einen Animationsfilm und verzichtet auf echte Schauspieler. Einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es bislang zwar nicht, jedoch soll das Abenteuer der Klempner Brüder im Laufe des Frühjahrs 2023 in die Kinos kommen.

Inszeniert wurde der Streifen von Aaron Horvath und Michael Jelenic. Für das Drehbuch ist Matthew Fogel verantwortlich, der ebenfalls bei der Story von The Lego Movie 2 sowie Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss mitgewirkt hat. Bei den Synchronsprechern finden sich bekannte Namen wie zum Beispiel Chris Pratt (Jurassic World) als Mario oder Anya Taylor-Joy wieder, die für die Stimme von Prinzessin Peach verantwortlich ist. Aber auch Charlie Day (Pacific Rim 2: Uprising) als Luigi, Jack Black (Jumanji: Willkommen im Dschungel) als Bowser und Keegan-Michael Key (Der König der Löwen) als Toad sind mit an Bord. Seth Rogen (Sausage Party - Es geht um die Wurst) übernimmt die Rolle von Donkey Kong.