Smart-TV: LG präsentiert neue Gaming-UI und Cloud-Gaming-Services

LG hat die Integration neuer Cloud-Gaming-Dienste und ein UI-Update angekündigt. Aufgrund der genannten Aktualisierung ist es möglich, die neuen Features direkt über den Startbildschirm der LG TV-Geräte aufzurufen.

Sowohl Blacknut als auch Utomik Cloud werden im September beziehungsweise November auf LG-Fernsehern erscheinen. Die genannten Dienste bieten eine Vielzahl von Titeln, die von klassischen AAA-Spielen bis hin zu Indie-Titeln reichen. Über monatliche kostenpflichtige Abonnements können Nutzer beider Apps jedes beliebige Spiel auswählen und sofort spielen. Zudem sollen in Zukunft weitere Titel hinzukommen. Neben einem Controller ist keine weitere Hardware notwendig.

Blacknut stellt seinen Abonnenten mehr als 500 PC- und Konsolenspiele mit einer großen Auswahl an Premium-Inhalten für alle Familienmitglieder und mit bis zu fünf Spielerprofilen zur Verfügung. Der Blacknut-Katalog bietet eine Sammlung von Renn- und Sportspielen. LG erwähnt hier explizit Games wie Metro Exodus oder Overcooked sowie eine umfangreiche Sammlung von Disney-Spielen. Utomik Cloud bietet eine Auswahl von mehr als 100 Titeln aus seiner über 1.300 PC-Spiele umfassenden Bibliothek. Darunter finden sich unter anderem Indie-Games wie Coffee Talk, My Time at Portia und Turnip Boy Commits Tax Evasion.

Zusätzlich zu den neuen Cloud-Gaming-Apps, die in diesem Jahr im LG Content Store auf LG-Fernsehern mit webOS 6.0 (Modelljahr 2021) und webOS 2022 (Modelljahr 2022) verfügbar sind, können beliebte Cloud-Gaming-Dienste dank der aktualisierten UI über das praktische Gaming Shelf auf dem Startbildschirm aufgerufen werden.