MSI Immerse GH40 ENC: MSIs erstes Headset mit Environmental Noise Cancelling

Zur IFA hat MSI mit dem Immerse GH40 ENC sein erstes Headset mit ENC-Algorithmus (Environmental Noise Cancelling) vorgestellt.

Die Software-Lösung soll Umgebungsgeräusche reduzieren und somit für eine klarere Kommunikation sorgen. MSI verbaut 40-mm-Neodym-Treiber. Sie sollen einen Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz abdecken.

Das Immerse GH40 ENC wird per USB angebunden. Mit seinem virtuellen 7.1-Raumklang soll es für ein ausgeprägtes Mitten-drin-Gefühl sorgen. Der 7.1-Modus kann an der Kabelfernbedienung an- und ausgeschaltet werden. Damit lässt sich auch die Wiedergabe starten bzw. pausieren, das Mikrofon stummschalten und die Lautstärke regeln.

Das Headset wird überwiegend aus Kunststoff gefertigt und wiegt 268 g. Großzügige Ohrpolster sollen für Tragekomfort sorgen. Das Mikrofon ist aus- und einklappbar, kann aber nicht abgenommen werden. Als Software werden MSI Center und Nahimic for Headset unterstützt.

Zum Preis des Immerse GH40 ENC konnte MSI am Messestand noch keine Angaben machen.