Disney+ wird für US-Kunden deutlich teurer, Werbe-Tarif kommt

Disney hat nicht nur (positive) Quartalszahlen vorgelegt, sondern zugleich mitgeteilt, wie sich die Preise und Abos für den Streaming-Dienst Disney+ in den USA entwickeln werden.

Während Konkurrent Netflix seine Pläne für ein Abo mit Werbung zuletzt auf 2023 verschoben hat, wird es bei Disney+ nun zumindest für US-Kunden ernst. Noch in diesem Jahr soll das werbeunterstützte Abo starten – und zwar ganz konkret am 8. Dezember. Das neue Angebot wird es für 7,99 US-Dollar pro Monat geben. Das ist genau der Preis, den US-Nutzer bisher für werbefreies Disney+ gezahlt haben.

Wollen sie weiterhin werbefreies Streaming genießen, müssen sie Disney+ Premium nutzen. Dieses Angebot soll 10,99 US-Dollar kosten – der Preis steigt damit um stattliche 38 %. Anders als für das werbeunterstützte Angebot soll es jedoch eine Vergünstigung bei jährlicher Zahlung geben. Ein Jahr Disney+ Premium wird 109,99 US-Dollar kosten (9,17 US-Dollar im Monat). Zusätzlich gibt es in den USA verschiedene Bundle-Angebote mit Hulu und ESPN+, bei denen die Preise ebenfalls je nach Werbe-Anteil variieren.

Disney selbst begründet das Werbe-unterstützte Abo damit, dass man Kunden so mehr Wahlmöglichkeiten und eine breitere Preisspanne bieten würde: "With our new ad-supported Disney+ offering and an expanded lineup of plans across our entire streaming portfolio, we will be providing greater consumer choice at a variety of price points to cater to the diverse needs of our viewers and appeal to an even broader audience."

Wie andere Streaming-Anbieter steht aber auch Disney vor der Herausforderung, die hohen Kosten für eigene Serien- und Film-Produktionen einzuspielen. Und dazu können sowohl die Werbeeinnahmen als auch die höheren Preise für das werbefreie Angebot beitragen. Zumindest mit Blick auf die Kundenzahl ist Disney im Streaming-Bereich in einer guten Ausgangslage. Allein im letzten Quartal konnten über 14,4 Millionen neue Kunden gewonnen werden. Mit 221 Millionen Kunden ziehen die Disney-Streamingangebote zusammen jetzt sogar mit Netflix gleich, bzw. je nach Quelle sogar leicht vorbei. Gleichzeitig hat das Streaming-Geschäft zuletzt für einen operativen Verlust von gut einer Milliarde US-Dollar gesorgt.

Für die Zukunft ist sicherlich auch für den deutschen Markt mit einer Preiserhöhung, bzw. einem werbeunterstützten Angebot zu rechnen. Aktuell kostet ein Disney+-Abo ohne Werbung hierzulande 8,99 Euro pro Monat.