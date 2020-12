HBO Max kommt nach Europa

Bereits in der vergangenen Woche hat Warner Bros. die Reißleine gezogen und bekannt gegeben, dass man in Zukunft sämtliche Blockbuster des Filmstudios auch über die eigene Streaming-Plattform anbieten möchte. Allerdings ist besagter Streamingdienst HBO Max aktuell nicht in Europa erhältlich. Aus diesem Grund verkündete das Unternehmen jetzt, dass man HBO Max ab der zweiten Jahreshälfte 2021 auch allen Kunden in Europa zugänglich machen wird. Womit die Fragmentierung des Streamingmarktes auch in Europa weiter zunimmt.

Aktuell ist unklar, wie die Programmgestaltung aufgrund des laufenden Vertrages mit Sky aussehen wird. Der Pay-TV-Sender verlängerte erst im letzten Jahr seinen Vertrag mit dem US-amerikanischen Medienkonzern. Somit hält Sky eine Vielzahl von exklusiven Ausstrahlungsrechten. Diese betreffen allerdings hauptsächlich Serien. Neue Kinofilme, wie zum Beispiel Ghostbusters, sind hiervon nicht betroffen. Aus diesem Grund könnte sich das europäische HBO Max in erster Linie auf Kinofilme konzentrieren und sich bei den zur Verfügung stehenden Serien vom US-amerikanischen Original unterscheiden. Ob hier eine Sonderregelung möglich ist und exklusive Inhalte aus dem Sky-Deal ohne deutsche Tonspur angeboten werden können, bleibt abzuwarten.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Bezüglich der Kosten für ein entsprechendes EU-Abonnement machte Warner Bros. keinerlei Angaben. Aktuell liegt der Preis pro Monat in den Vereinigten Staaten von Amerika bei knapp 15 US-Dollar. Eine entsprechende Rabattierung für ein Jahresabo, wie dies bei Disney+ der Fall ist, gibt es hier nicht. Möglich wäre zudem, dass in Zukunft bei HBO Max VIP-Zugänge angeboten werden. Wer kein monatlicher Abonnent ist, kann so ein entsprechendes "Monatsticket" erwerben. Solch ein Vorgehen gab es bereits von Disney bei der exklusiven Veröffentlichung von Mulan auf Disney+.