Corona-Pandemie: Warner Bros. zieht die Reißleine und veröffentlicht Filme als Stream

Mit der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie und des damit einhergehenden Lockdowns steht die Filmindustrie vor einer komplett neuen Herausforderung – sowohl was die Produktion der Streifen als auch die Besucherzahlen im Kino betrifft. Allerdings hat man für die Lösung des Problems bereits in der Vergangenheit die Grundpfeiler gesetzt. Mit Streamingdiensten wie Disney+, Netflix, Amazon Prime oder HBO Max gibt eine Vielzahl von alternativen Vertriebswegen gegenüber dem Kino. Zudem lassen sich durch eine Veröffentlichung auf einem Streamingportal wesentlich mehr Einnahmen generieren, da sämtliche Gebühren der Abonnenten direkt bei den Studios landen. Vorausgesetzt natürlich, man nutzt den eigenen Dienst für einen Release.

Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten: Die Verlierer solch einer Firmenpolitik sind in erster Linie die Kinobetreiber. Zwar sind diese durch die Corona-Pandemie schon reichlich in Bedrängnis geraten, doch ein kleiner Hoffnungsschimmer blieb, dass sich nach der Pandemie wieder alles normalisieren würde. Aus diesem Grund wurden zunächst sämtliche Veröffentlichungstermine verschoben. Ob Ghostbusters Afterlife oder der neue James Bond – wer im Jahr 2020 einen Hollywood-Kracher sehen wollte, musste lediglich eins: sich in Geduld üben.

Da der COVID-19-Virus weiterhin sein Unwesen treibt und bislang noch nicht abzusehen ist, wann das normale Leben weltweit wieder möglich sein wird, hat sich Warner Bros. nun für einen drastischen Schritt entschieden. Ab kommendem Jahr plant das Filmstudio sämtliche Veröffentlichungen sowohl im Kino als auch parallel auf dem eigenen Streamingdienst HBO Max zu releasen. Die Filme werden zeitgleich erscheinen und nach einem Monat wieder von der Plattform verschwinden und dann lediglich im Kino zu sehen sein. Warner Bros. wies explizit darauf hin, dass besagtes Vorgehen für sämtliche Filme geplant ist.

Somit wird sich im nächsten Jahr neben The Matrix 4 oder dem Suicide Squad auch Dune oder Space Jam: A New Legacy pünktlich zum Kinostart ganz bequem von der eigenen Couch genießen lassen.