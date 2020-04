Disney: Arbeiten an dritter Staffel von The Mandalorian haben begonnen

Nach dem großen Erfolg von Disneys neuer Star-Wars-Serie “The Mandalorian” gab das US-amerikanische Unternehmen bereits kurze Zeit später bekannt, dass man mit den Dreharbeiten zur Staffel 2 begonnen habe. Auch wenn es bis zum offiziellen Release von Season 2 noch etwas hin ist, berichtet das Branchenmagazin Variety, dass Disney bereits mit den Arbeiten an der dritten Staffel der Hit-Serie begonnen habe. Wann die besagte Staffel allerdings veröffentlicht wird, ist bis dato noch unklar. Wahrscheinlich ist ein Release im Oktober 2021. Ebenfalls ist nicht bekannt, wie viele Folgen die dritte Season beinhalten wird.

Somit bleibt aktuell nur abzuwarten, wie sich die Produktion der Star-Wars-Serie aufgrund der Corona-Pandemie entwickeln wird. Es wäre möglich, dass die dritte Staffel sogar erst im Jahr 2022 auf dem Disney-Streaming-Dienst verfügbar sein wird. Die zweite Season sollte trotz COVID-19 im Oktober 2020 planmäßig auf Disney+ starten. Wann die Serie auch in Deutschland zur Verfügung stehen wird, ist derzeit noch unklar. Gerade hier könnte es aufgrund der Corona-Krise zu Problemen mit der Synchronisation kommen. Jedoch hat es Deutschland nicht so schlimm erwischt wie z.B. Italien, Frankreich oder Spanien.

Wer jedoch nicht bis Oktober warten möchte, hat ab dem 4. Mai 2020 die Gelegenheit mit “Disney Galerie: The Mandalorian” eine Dokumentarserie über die Entstehung der Star-Wars-Serie zu verfolgen. Immer freitags soll eine neue Folge auf dem Portal veröffentlicht werden. Bereits in der Vergangenheit gab ein Video von Industrial Light and Magic (ILM) einige interessante Einblicke in die Produktion der Serie. In der neuen Doku-Serie findet sich neben Interviews auch bislang nie gesehenes Filmmaterial der Star-Wars-Serie “The Mandalorian”. Aber auch Diskussionsrunden spielen eine zentrale Rolle in “Disney Galerie: The Mandalorian”.