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Von AOC China kommt ein neuer Gaming-Monitor mit Tandem-QD-OLED-Technologie, V-Stripe-RGB und sogenanntem DarkShield. Letzteres wird als Antireflexionsbeschichtung beworben, könnte aber zusätzlich ähnliche Eigenschaften aufweisen wie beispielsweise BlackShield von ASUS, also eine kratzresistentere Beschichtung, die zugleich rötliche oder lilafarbene Farbstiche minimieren kann. Der AGP346UCSD gehört zur Agon-Pro-Serie des Herstellers und löst mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten (UWQHD, 21:9) bei bis zu 360 Hz auf.

Die Helligkeitswerte des mit 1.800R gekrümmten 34-Zöllers belaufen sich auf 300 cd/m² (100 % APL in SDR), 515 cd/m² (10 % APL in HDR), bzw. 1.300 cd/m² (3 % APL in HDR), das Kontrastverhältnis auf 1.500.000:1, die Reaktionszeit auf 0,03 ms (Grau zu Grau), der Delta-E-Wert auf unter 1 und die Farbtiefe auf 10 Bit. Im Übrigen kann man dem Datenblatt zufolge mit 100 % sRGB, 99 % DCI-P3 und 97 % Adobe RGB rechnen. Für Tearing-freie Spielsessions zeichnet G-Sync-kompatibles Adaptive Sync verantwortlich. Als Klanggeber sind zwei 8 W starke Lautsprecher verbaut.

Wer mehrere Endgeräte an dem AGP346UCSD betreiben möchte, freut sich wahrscheinlich über den ebenfalls vorhandenen KVM-Switch und die PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild). Auf der Monitor-Rückseite sind Light-FX-Beleuchtungselemente eingelassen. Die Schnittstellenauswahl fällt mit zwei HDMI-2.1-Eingängen (jeweils 48 Gbit/s), einem vollwertigen DisplayPort 2.1 (80 Gbit/s, UHBR20), einem USB-C-Anschluss (DP-Alt-Modus, 15 W PD), einem Kopfhörerausgang und einem USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B) modern und vielfältig aus. Das HDR-Erlebnis dürfte, wie die Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 500 nahelegt, sehr solide sein.

Was die Ergonomie betrifft, werden eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenanpassbarkeit um 150 mm und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) geboten. Per OSD sind Zusatzfunktionen wie eine fps-Anzeige und ein Fadenkreuz-Overlay zuschaltbar. Der AOC Agon Pro AGP346UCSD wiegt 7,65 kg mit, bzw. 10,82 kg ohne Standfuß, weist eine Punktdichte von rund 109 ppi auf und dürfte über drei Jahre Garantie samt Burn-in-Abdeckung verfügen.

Ob, wann und zu welchem Preis mit einer deutschen Marktfreigabe gerechnet werden darf, hat der Hersteller noch nicht verraten. Ähnlich ausgestattete Modelle wie der ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN und der MSI MPG 341CQR(DE) X36 kosten zurzeit mindestens 1.249 Euro, bzw. 1.099 Euro.