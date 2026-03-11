Werbung

Von ASUS kommt ein neuer 34-Zoll-Monitor mit ultrabreitem Format. Der mit 1.500R gewölbte TUF Gaming VG34WQL5A ist ein Dual-Hz-Modell und löst nativ mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten (UWQHD, 21:9) bei maximal 200 Hz auf, woraus sich eine Punktdichte von rund 109 ppi ergibt. Wer mehr Wert auf eine hohe Framerate bzw. Bewegtbildschärfe oder eine geringere Eingabeverzögerung legt, kann jederzeit auf 1.720 x 720 Pixel (21:9) bei bis zu 400 Hz umschalten. Dies hat eine viermal geringere Pixelmenge zur Folge, geht also stark zulasten der Bildqualität.

Als Panel-Technologie kommt Fast VA zum Einsatz, wobei 1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 10 Bit Farbtiefe, 120 % sRGB, 95 % DCI-P3, 400 cd/m² Spitzenhelligkeit und ein 4.000:1-Kontrast beworben werden. Die Neuheit ist lediglich nach DisplayHDR 400 zertifiziert, beherrscht HDR10 und eliminiert Tearing unter Zuhilfenahme von FreeSync Premium. Da es sich um ein ELMB-Sync-Gerät handelt, kann die genannte Anti-Tearing-Maßnahme auf Wunsch mit einem Modus gegen Bewegtbildunschärfe kombiniert werden. Per OSD ist es möglich, ein smartes Fadenkreuz-Overlay einzublenden.

Ebenfalls an Bord ist Variable Overdrive, der den Overdrive des TUF Gaming VG34WQL5A dynamisch an die jeweilige Framerate anpasst und auf diese Weise unschöne Nebeneffekte wie Ghosting reduzieren können soll. Als Klanggeber sind zwei integrierte Lautsprecher vertreten, die mit jeweils 2 W sehr schwachbrüstig ausfallen. Wer mehrere Endgeräte mit dem Monitor verbindet, dürfte sich über die PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) freuen. ASUS Power Sync kann derweil kompatible Rechner automatisch ein- oder ausschalten, sobald der Bildschirm an- oder abgeschaltet wird.

Anschlussseitig werden zwei DisplayPorts 1.4, zwei HDMI-2.0-Eingänge, ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 4 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang geboten. Durch den Verzicht auf HDMI 2.1 muss man sich an dem Schnittstellentyp leider mit maximal 120 statt 200 Hz (UWQHD) bzw. 360 statt 400 Hz (720p) begnügen. Was Ergonomie-Funktionen betrifft, sind eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehung und eine Höhenanpassung (130 mm) möglich. Ebenso wenig fehlen eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Via DisplayWidget-Center-Software sind anscheinend Firmware-Updates möglich.

Der ASUS TUF Gaming VG34WQL5A weist einen Strombedarf von 25 W auf, wiegt ohne Standfuß 6,3 kg und misst 810 x 370 x 114 mm (B x H x T). Wie uns der Hersteller auf Nachfrage verraten hat, soll die deutsche Marktfreigabe im 2. Quartal 2026 erfolgen. Ein Euro-UVP steht hingegen noch aus.