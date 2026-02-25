Werbung

Xiaomi hat in Japan sechs neue LCD-Monitore vorgestellt. Das Portfolio gliedert sich dabei in drei Gaming-Modelle und drei Standard-Displays.

An der Spitze des Gaming-Segments steht der Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026. Das 27-Zoll-Panel des Monitors löst mit 2.560 × 1.440 Pixeln auf und kombiniert ein Fast-IPS-Panel mit einer Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Insgesamt 1.152 Local-Dimming-Zonen wollen eine präzisere Steuerung der Helligkeit in einzelnen Bildbereichen ermöglichen. Xiaomi gibt dabei eine Spitzenhelligkeit von bis zu 2.000 Nits für HDR-Inhalte an sowie eine maximale Bildwiederholrate von 180 Hz. Die Reaktionszeit liegt bei 1 Millisekunde (GTG). Laut Datenblatt werden 1,07 Milliarden Farben dargestellt, der Farbraum deckt 100 % sRGB, 99 % DCI-P3 und 99 % Adobe RGB ab, bei einer Farbabweichung von ΔE unter 1. Die Kontrastangabe liegt bei 1.000:1.

Ebenfalls für Spieler positioniert ist der Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026. Das 34-Zoll-Display im 21:9-Format bietet eine Auflösung von 3.440 × 1.440 Pixeln und eine maximale Bildwiederholrate von 180 Hz. Das gekrümmte Panel erreicht eine Helligkeit von 400 Nits, ein Kontrastverhältnis von 3.500:1 und eine Reaktionszeit von 1 ms (GTG). Auch hier werden 1,07 Milliarden Farben unterstützt. Die VESA-Aufnahme entspricht 100 × 100 Millimetern.

Als drittes Gaming-Modell ergänzt der Xiaomi Gaming Monitor G27Qi 2026 das Line-up. Das 27-Zoll-Display löst mit 2.560 × 1.440 Pixeln auf und erreicht eine maximale Bildwiederholrate von 200 Hz. Das Fast-IPS-Panel bietet 400 Nits Helligkeit, 1 Millisekunde Reaktionszeit und ein Kontrastverhältnis von 1.000:1. Die Farbdarstellung umfasst 1,07 Milliarden Farben, die VESA-Montage ist mit 75 × 75 Millimetern spezifiziert.

Im Standardbereich führt Xiaomi den 2K Monitor A27Qi 2026 ein. Das 27-Zoll-IPS-Panel arbeitet mit 2.560 × 1.440 Pixeln bei bis zu 120 Hz. Die Helligkeit liegt bei 300 Nits, die Reaktionszeit bei 6 Millisekunden. Das Kontrastverhältnis beträgt 1.300:1, die Farbgenauigkeit wird mit ΔE unter 1 angegeben. Ebenfalls 27 Zoll misst der Xiaomi Monitor A27i 2026, der mit 1.920 × 1.080 Pixeln niedriger auflöst und eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz erreicht. Hier nennt Xiaomi 300 Nits Helligkeit, 6 Millisekunden Reaktionszeit und ein Kontrastverhältnis von 1.500:1.

Das günstigste Modell ist der Xiaomi Monitor A24i 2026 mit 23,8 Zoll Diagonale. Er bietet eine Full-HD-Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln, bis zu 144 Hz Bildwiederholrate, 300 Nits Helligkeit, 6 Millisekunden Reaktionszeit und ein Kontrastverhältnis von 1.500:1. Auch hier wird eine Farbabweichung von ΔE unter 1 angegeben.

Preislich startet das Portfolio in Japan bei 11.980 Yen für den A24i 2026, mit einem zeitlich begrenzten Einführungspreis von 10.980 Yen. Das Spitzenmodell G Pro 27Qi 2026 ist mit 59.980 Yen gelistet und wird bis Anfang März zu einem reduzierten Preis angeboten. Ob und in welchem Umfang die neuen Xiaomi Monitore Europa erreichen, ist derzeit noch unbekannt.