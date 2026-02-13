Werbung

Nicht nur die MMD-Monitormarke Philips hat ein Dual-Hz-Display mit bis zu 540 Hz in WQHD (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9) bzw. maximal 1.000 Hz in HD (1.280 x 720 Pixel, 16:9) auf der Agenda stehen, sondern auch das ebenfalls zum chinesischen TPV-Technology-Konzern gehörende Unternehmen AOC. Es handelt sich um den Agon Pro AGP277QK mit spieletauglicher IPS-Black-Technologie und einer 27-Zoll-Diagonalen. Das Kontrastverhältnis wird auf 2.000:1 beziffert, die Reaktionszeit auf 1 ms (Grau zu Grau), die Spitzenhelligkeit auf 500 cd/m² und die Farbtiefe auf 10 Bit (wahrscheinlich 8 Bit + FRC). Der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt, DCI-P3 zu 95 %. Im Übrigen scheint eine hohe Farbpräzision (Delta-E-Wert von unter 1) geboten zu werden. Die Punktdichte beläuft sich in WQHD auf rund 109 ppi.

Als Klanggeber sind zwei interne 5-W-Lautsprecher vertreten. FreeSync merzt Tearing (Bildrisse) in Spielen aus und kann dank MBR-Sync mit einem Modus gegen Bewegtbildunschärfe kombiniert werden. Letzterer kann sinnvoll sein, um mit deutlich weniger Performance-Aufwand eine ordentliche Bewegtbildschärfe zu erzielen – denn über 500 oder gar rund 1.000 FPS sind gerade in grafisch aufwendigen Games kaum oder lediglich mit massivem Herunterschrauben von Grafikdetails bzw. unter Einsatz von Frame Generation möglich. Ein Anti-Blur-Tool bringt derweil eigene Probleme mit sich, etwa ein flackerndes Backlight und eine reduzierte maximale Leuchtdichte. Fachtests werden zeigen müssen, wie gut MBR-Sync beim AGP277QK performt.

Wer höhere Frameraten bevorzugt, muss sich übrigens nicht zwingend mit HD-Auflösung zufriedengeben, sondern kann alternativ in einen 24,5-Zoll-Bildmodus schalten. Seitlich am Monitor befindet sich ein ausklappbarer Kopfhörerhaken, rückseitig Light-FX-Beleuchtungselemente. Das HDR-Erlebnis dürfte aufgrund fehlenden Dimmings mau ausfallen, worauf auch die DisplayHDR-400-Zertifizierung des Geräts hindeutet. Per OSD können bei Bedarf eine fps-Anzeige, ein Fadenkreuz-Overlay und PbP/PiP-Modi (Bild neben Bild, Bild in Bild) eingeblendet werden. Modern zeigt sich der AGP277QK beim Schnittstellenangebot, das mit einem DisplayPort 2.1 (80 Gbit/s, UHBR20), zwei HDMI-2.1-Eingängen (48 Gbit/s), einem USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B) und einem Kopfhörerausgang aufwartet.

Der AOC Agon Pro AGP277QK lässt sich neigen, seitlich drehen, um 150 mm in der Höhe verstellen und in Pivot versetzen. Der typische Strombedarf wird auf 32 W beziffert, das Gewicht ohne Standfuß auf 4,51 kg und die Abmessungen auf 613,7 x 374,8 x 68,1 mm (B x H x T). Einen deutschen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis bleibt der Hersteller leider noch schuldig.