Werbung

Von der MMD-Monitormarke Philips kommt – zumindest für China, wo das Produkt zurzeit offiziell gelistet ist – ein neuer Gaming-Bildschirm namens 27M2N5500XD, der in die Evnia-Serie eingeordnet wird. Mit nativen 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) bei maximal 540 Hz, bzw. per Umschaltung auch möglichen 1.280 x 720 Pixeln (HD, 16:9) bei bis zu 1.000 Hz gehört das Gerät zu den weltweit schnellsten Exemplaren seiner Art. Als Panel-Technologie kommt Fast IPS mit 1 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau) und einem Kontrastverhältnis von 2.000:1 zum Einsatz. Es scheint sich folglich um spieletaugliches IPS Black zu handeln.

Die lediglich nach DisplayHDR 400 zertifizierte Neuheit verspricht außerdem 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 100 % sRGB, 96 % DCI-P3, eine Spitzenhelligkeit von 500 cd/m², eine hohe Farbpräzision (Delta-E-Wert von unter 1) und eine typische Leistungsaufnahme von 28,54 W. Die Punktdichte beläuft sich in WQHD auf rund 109 ppi. FreeSync eliminiert Tearing (Bildrisse) in Spielen und kann dank smartem MBR-Sync-Modus mit einem Anti-Blur-Tool kombiniert werden. Ebenso wenig muss auf einen Schwarzstabilisator, ein dynamisches Fadenkreuz-Overlay oder ein Kensington-Schloss verzichtet werden.

Sehr modern zeigt sich der 27-Zöller bei der Schnittstellenauswahl, sind doch zwei HDMI-2.1-Eingänge und ein DisplayPort 2.1 am Start. Ob letzterer als vollwertige UHBR20-Variante mit 80 Gbit/s vorliegt, ist unklar. Ton kann über Lautsprecher oder Kopfhörer wiedergegeben werden, die an den Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinke) angeschlossen sind. Hinsichtlich Ergonomie werden eine seitliche Drehfunktion, eine Neigungsverstellung, ein Pivot-Modus, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm), eine Höhenverstellbarkeit (130 mm) und ein flimmerfreies Backlight beworben.

Der Monitor wiegt ohne Standfuß 4,26 kg und weist Abmessungen von 614 x 368 x 85 mm (B x H x T) auf. Ob, wann und zu welchem Preis der Philips Evnia 27M2N5500XD im Westen erscheinen soll, wurde noch nicht verraten.