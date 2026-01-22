Werbung

AOC erweitert seine B3-Serie um zwei neue QHD-Monitore, die sich gleichermaßen an den Einsatz im Arbeitsalltag wie an die Nutzung in der Freizeit richten. Mit dem 23,8 Zoll großen Q24B36X und dem 27 Zoll großen Q27B36X adressiert der Hersteller Anwender, die eine höhere Auflösung, flüssige Bilddarstellung und moderne Paneltechnik in einem vielseitigen Display erwarten.

Beide Modelle arbeiten mit IPS-Panels in einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln und bieten damit eine höhere Bildschärfe als klassische Full-HD-Monitore. Der Q27B36X erreicht dabei mit 27 Zoll eine Pixeldichte von 109 ppi und deckt 118,5 % des sRGB-Farbraums sowie 92,1 % von DCI-P3 ab. Der kleinere Q24B36X kommt durch seine kompaktere Diagonale auf 123 ppi und bietet eine Farbraumabdeckung von 114,7 % sRGB und 88,8 % DCI-P3.

Ein zentrales Merkmal der neuen B3-Modelle ist die Bildwiederholrate von 144 Hz, die in dieser Geräteklasse eher ungewöhnlich ist. Sie sorgt für flüssigeres Scrollen, ruckelfreie Videowiedergabe und eignet sich auch besser für gelegentliches Spielen. Ergänzt wird dies durch eine Reaktionszeit von 0,5 ms MPRT, wodurch Bewegungen klar dargestellt und Schlierenbildung reduziert werden können. Adaptive Sync passt die Bildwiederholfrequenz zudem dynamisch an die Ausgabe der Grafikkarte an und minimiert so Tearing-Effekte.

Die maximale Helligkeit von 300 cd/m² ermöglicht eine angenehme Nutzung bei typischen Lichtverhältnissen in Büro- und Wohnräumen. Dank der weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad in horizontaler und vertikaler Richtung sollen Farben und Kontraste auch aus seitlichen Blickwinkeln stabil bleiben. Zusätzlich unterstützen beide Monitore HDR10, wodurch kompatible Inhalte mit erweitertem Kontrastumfang und differenzierterer Farbdarstellung wiedergegeben werden können.

Für längere Nutzungsszenarien sind Flicker-Free-Technologie und ein Low-Blue-Light-Modus integriert, um die Belastung der Augen zu reduzieren. Die Displays lassen sich um minus 5 bis plus 21 Grad neigen und sind VESA-kompatibel im 100-x-100-Millimeter-Format, was die Montage an Wandhalterungen oder Monitorarmen ermöglicht.

Bei der Anschlussausstattung setzen der Q24B36X und der Q27B36X auf je einen HDMI-2.0- und einen DisplayPort-1.4-Eingang sowie einen 3,5-Millimeter-Kopfhörerausgang. Damit lassen sich neben Desktop-PCs auch Notebooks und aktuelle Konsolen anbinden.

Die beiden neuen QHD-Monitore der B3-Serie sind ab Januar 2026 erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 149 Euro für den Q24B36X und 169 Euro für den Q27B36X.