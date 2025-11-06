News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#ViewSonic #XG2730D-4K #Monitor #Gaming #Dual-Hz #4K #G-Sync #FreeSync

4K-Dual-Hz, FreeSync Premium und HDMI 2.1

ViewSonic bringt neuen XG2730D-4K

Portrait des Authors


ViewSonic bringt neuen XG2730D-4K
0

Werbung

Das 1987 zunächst als Keypoint Technology Corporation gegründete US-Unternehmen ViewSonic hat einen neuen 27-Zoll-Monitor für PC-Spieler enthüllt. Der XG2730D-4K ist ein IPS-Exemplar mit 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9), 144 Hz Bildwiederholrate, 1.500:1-Kontrast, 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC) und einer Punktdichte von rund 163 ppi. Die typische Helligkeit beläuft sich auf nur 250 cd/m², weshalb man sich von der beworbenen HDR10-Unterstützung keine ordentliche HDR-Performance erhoffen sollte.

Da die Neuheit eine Dual-Hz-Funktion implementiert hat, kann man auf Kosten der Bildqualität jederzeit auf Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) und maximal 288 Hz umschalten, um Framerate, Bewegtbildschärfe bzw. Input-Lag zu optimieren. Auch 24,5-Zoll-Bildformate stehen zur Verfügung. Hinsichtlich Farbraumabdeckungen weist der 27-Zöller 99 % sRGB und 95 % DCI-P3 auf. Damit Bildrisse (Tearing) das Spielvergnügen nicht stören, sind FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync im Dienst. Die verbauten Lautsprecher dürften mit ihren jeweils 2 W Ausgangsleistung abseits von akustischen OS-Hinweisen kaum Sinn ergeben.

ViewSonic XG2730D-4K mit Dual-Hz-Modus
ViewSonic XG2730D-4K mit Dual-Hz-Modus
ViewSonic XG2730D-4K mit Dual-Hz-Modus
ViewSonic XG2730D-4K mit Dual-Hz-Modus
ViewSonic XG2730D-4K mit Dual-Hz-Modus

Die Schnittstellenauswahl umfasst zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort 1.4 und einen Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke). Zwar ist auf der Produktseite von USB-C die Rede, doch weder Datenblatt noch Produktbilder bestätigen diese Angabe. Der ViewSonic XG2730D-4K lässt sich neigen, um 120 mm in der Höhe verstellen und um 90° in Pivot versetzen. Ebenso wenig muss auf eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein flimmerfreies Backlight verzichtet werden, wohl aber auf eine seitliche Drehfunktion. Die Leistungsaufnahme bewegt sich je nach Betriebs- bzw. Bildmodus zwischen 22 und 34 W.

Ob, wann und zu welchem Preis mit der deutschen Markteinführung gerechnet werden darf, hat der Hersteller noch nicht kommuniziert.

Quellen und weitere Links
#ViewSonic
#XG2730D-4K
#Monitor
#Gaming
#Dual-Hz
#4K
#G-Sync
#FreeSync
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top