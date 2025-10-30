Werbung

Ohne große Vorankündigung hat das chinesische Unternehmen TCL einen neuen Budget-Gaming-Monitor in Deutschland freigegeben. Der 25G64 ist ein 24,5-Zöller mit Fast-IPS-Technologie und lediglich 180 QD-Mini-LED-Zonen starkem Backlight. Zu Straßenpreisen ab zurzeit 209 Euro gehört das Modell allerdings zu den günstigsten Vertretern seiner Art. Der Hersteller wirbt übrigens mit effektiven Anti-Halo-Mechanismen, obwohl selbst bei über 1.000 Mini-LED-Zonen eigentlich noch Halo-Effekte erkennbar sind. Inwieweit das mehr als leere Marketing-Versprechen sind, werden Tests zeigen müssen.

Der 25G64 löst laut Datenblatt mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten (Full HD, 16:9) bei maximal 300 Hz auf, ist immerhin DisplayHDR-600-zertifiziert und erreicht 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC). Obendrein werden 99 % sRGB, 97 % DCI-P3, ein 1 ms schneller Grauwechsel, eine Spitzenhelligkeit von 600 cd/m² und ein Delta-E-Wert von unter 2 geboten. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 90 ppi. Als Anti-Tearing-Maßnahmen verrichten FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync ihren Dienst. Auch an ein Fadenkreuz-Overlay wurde gedacht. Verzichten muss man derweil auf PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und einen KVM-Switch.

Schnittstellenseitig kann auf zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort 1.4 und einen Kopfhörerausgang zurückgegriffen werden. Anscheinend handelt es sich jedoch nicht um vollwertiges HDMI 2.1, denn das Datenblatt nennt 240 Hz als maximale Bildwiederholfrequenz – die vollen 300 Hz seien nur am DisplayPort möglich. Bei der Ergonomie macht TCL hingegen keine Kompromisse und bietet eine seitliche Drehfunktion, eine Neigungsverstellung, eine Höhenverstellbarkeit (125 mm), einen Pivot-Modus, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung.

Der TCL 25G64 ist bei diversen deutschen Onlineshops lagernd, wiegt 4,3 kg (ohne Standfuß) und weist laut EU-Energielabel eine Leistungsaufnahme von 18 W (SDR) bzw. 41 W (HDR) auf.