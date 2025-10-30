News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#TCL #25G64 #Monitor #Gaming #QD-Mini-LED #HDR-600 #300-Hz #Budget

QD-Mini-LED, 300 Hz und DisplayHDR 600

TCLs 25G64 ist ab 209 Euro erhältlich

Portrait des Authors


TCLs 25G64 ist ab 209 Euro erhältlich
0

Werbung

Ohne große Vorankündigung hat das chinesische Unternehmen TCL einen neuen Budget-Gaming-Monitor in Deutschland freigegeben. Der 25G64 ist ein 24,5-Zöller mit Fast-IPS-Technologie und lediglich 180 QD-Mini-LED-Zonen starkem Backlight. Zu Straßenpreisen ab zurzeit 209 Euro gehört das Modell allerdings zu den günstigsten Vertretern seiner Art. Der Hersteller wirbt übrigens mit effektiven Anti-Halo-Mechanismen, obwohl selbst bei über 1.000 Mini-LED-Zonen eigentlich noch Halo-Effekte erkennbar sind. Inwieweit das mehr als leere Marketing-Versprechen sind, werden Tests zeigen müssen.

Der 25G64 löst laut Datenblatt mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten (Full HD, 16:9) bei maximal 300 Hz auf, ist immerhin DisplayHDR-600-zertifiziert und erreicht 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC). Obendrein werden 99 % sRGB, 97 % DCI-P3, ein 1 ms schneller Grauwechsel, eine Spitzenhelligkeit von 600 cd/m² und ein Delta-E-Wert von unter 2 geboten. Die Punktdichte beläuft sich auf rund 90 ppi. Als Anti-Tearing-Maßnahmen verrichten FreeSync Premium und G-Sync-kompatibles Adaptive Sync ihren Dienst. Auch an ein Fadenkreuz-Overlay wurde gedacht. Verzichten muss man derweil auf PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild) und einen KVM-Switch.

TCL 25G64 mit QD-Mini-LED, 300 Hz und HDR 600
TCL 25G64 mit QD-Mini-LED, 300 Hz und HDR 600
TCL 25G64 mit QD-Mini-LED, 300 Hz und HDR 600
TCL 25G64 mit QD-Mini-LED, 300 Hz und HDR 600

Schnittstellenseitig kann auf zwei HDMI-2.1-Eingänge, einen DisplayPort 1.4 und einen Kopfhörerausgang zurückgegriffen werden. Anscheinend handelt es sich jedoch nicht um vollwertiges HDMI 2.1, denn das Datenblatt nennt 240 Hz als maximale Bildwiederholfrequenz – die vollen 300 Hz seien nur am DisplayPort möglich. Bei der Ergonomie macht TCL hingegen keine Kompromisse und bietet eine seitliche Drehfunktion, eine Neigungsverstellung, eine Höhenverstellbarkeit (125 mm), einen Pivot-Modus, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung.

Der TCL 25G64 ist bei diversen deutschen Onlineshops lagernd, wiegt 4,3 kg (ohne Standfuß) und weist laut EU-Energielabel eine Leistungsaufnahme von 18 W (SDR) bzw. 41 W (HDR) auf.

Quellen und weitere Links
#TCL
#25G64
#Monitor
#Gaming
#QD-Mini-LED
#HDR-600
#300-Hz
#Budget
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top