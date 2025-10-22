Werbung

Das taiwanische Unternehmen AOC führt auf seiner chinesischen Website einen neuen OLED-Gaming-Monitor. Der AGP327UZD ist ein 31,5 Zoll großes WOLED-Gerät mit Dual-Hz-Modus und kann wahlweise 4K (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) bei bis zu 240 Hz oder Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei maximal 480 Hz darstellen. Des Weiteren wirbt die Produktseite mit 100 % sRGB, 98,5 % DCI-P3, 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), einem Kontrastverhältnis von 1.500.000:1, einem Delta-E-Wert von unter 1 und einer Leuchtdichte von 275 cd/m² (100 % APL in SDR), 450 cd/m² (12,5 % APL in HDR) bzw. 1.300 cd/m² (1,5 % APL in HDR). Die Punktdichte beträgt bei 4K-UHD rund 140 ppi.

Der AGP327UZD wartet darüber hinaus mit einer Antireflexionsbeschichtung (AGLR), zwei integrierten 8-Watt-Lautsprechern, einem KVM-Switch und PbP/PiP-Modi (Bild neben Bild, Bild in Bild) auf. Zusätzliche Gaming-Funktionen wie eine fps-Anzeige und ein Fadenkreuz-Overlay sind ebenfalls am Start. Was grafische Schnittstellen angeht, stehen zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, ein USB-C-Port (DP-Alt-Modus, 65 W PD) und erfreulicherweise sogar ein 80 Gbit/s flinker DisplayPort 2.1 (also UHBR20) zur Verfügung. Letzterer kann 4K240 bzw. FHD480 also ganz ohne Kompression (DSC) stemmen, sofern eine Grafikkarte mit DisplayPort 2.0/2.1 eingesetzt wird. Zu den übrigen Anschlüssen gehören ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke).

Auch bei der Ergonomie macht AOC offenbar keine Kompromisse: eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit (130 mm), ein Pivot-Modus und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) werden geboten. Wem die Full-HD-Option nicht reicht, der kann übrigens auf diverse 24,5- und 27-Zoll-Bildformate zurückgreifen, um eine noch höhere Framerate bzw. einen geringeren Input-Lag herauszukitzeln. Für Kopfhörer oder Headsets ist an der rechten Display-Seite ein ausziehbarer Haken eingelassen. Der nach DisplayHDR True Black 400 zertifizierte und mit G-Sync-kompatiblem Adaptive Sync ausgestattete AOC AGP327UZD hat ein Gewicht von 5,23 kg und Abmessungen von 714,3 x 412,2 x 62,8 mm (B x H x T) (jeweils ohne Standfuß). Westliche Release-Informationen bleibt der Hersteller leider noch schuldig.