News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#AOC #AGP327UZD #Monitor #Gaming #WOLED #4K240 #Dual-Hz #KVM #DisplayPort-21

WOLED, Dual-Hz (4K240/FHD480) und DisplayPort 2.1

AOC listet AGP327UZD mit KVM

Portrait des Authors


AOC listet AGP327UZD mit KVM
0

Werbung

Das taiwanische Unternehmen AOC führt auf seiner chinesischen Website einen neuen OLED-Gaming-Monitor. Der AGP327UZD ist ein 31,5 Zoll großes WOLED-Gerät mit Dual-Hz-Modus und kann wahlweise 4K (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) bei bis zu 240 Hz oder Full HD (1.920 x 1.080 Pixel, 16:9) bei maximal 480 Hz darstellen. Des Weiteren wirbt die Produktseite mit 100 % sRGB, 98,5 % DCI-P3, 10 Bit Farbtiefe, 0,03 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), einem Kontrastverhältnis von 1.500.000:1, einem Delta-E-Wert von unter 1 und einer Leuchtdichte von 275 cd/m² (100 % APL in SDR), 450 cd/m² (12,5 % APL in HDR) bzw. 1.300 cd/m² (1,5 % APL in HDR). Die Punktdichte beträgt bei 4K-UHD rund 140 ppi.

Der AGP327UZD wartet darüber hinaus mit einer Antireflexionsbeschichtung (AGLR), zwei integrierten 8-Watt-Lautsprechern, einem KVM-Switch und PbP/PiP-Modi (Bild neben Bild, Bild in Bild) auf. Zusätzliche Gaming-Funktionen wie eine fps-Anzeige und ein Fadenkreuz-Overlay sind ebenfalls am Start. Was grafische Schnittstellen angeht, stehen zwei 48 Gbit/s schnelle HDMI-2.1-Eingänge, ein USB-C-Port (DP-Alt-Modus, 65 W PD) und erfreulicherweise sogar ein 80 Gbit/s flinker DisplayPort 2.1 (also UHBR20) zur Verfügung. Letzterer kann 4K240 bzw. FHD480 also ganz ohne Kompression (DSC) stemmen, sofern eine Grafikkarte mit DisplayPort 2.0/2.1 eingesetzt wird. Zu den übrigen Anschlüssen gehören ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 3 x Typ A, 1 x Typ B) und ein Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke).

AOC AGP327UZD mit 4K-Dual-Hz und DisplayPort 2.1
AOC AGP327UZD mit 4K-Dual-Hz und DisplayPort 2.1
AOC AGP327UZD mit 4K-Dual-Hz und DisplayPort 2.1
AOC AGP327UZD mit 4K-Dual-Hz und DisplayPort 2.1
AOC AGP327UZD mit 4K-Dual-Hz und DisplayPort 2.1

Auch bei der Ergonomie macht AOC offenbar keine Kompromisse: eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit (130 mm), ein Pivot-Modus und eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) werden geboten. Wem die Full-HD-Option nicht reicht, der kann übrigens auf diverse 24,5- und 27-Zoll-Bildformate zurückgreifen, um eine noch höhere Framerate bzw. einen geringeren Input-Lag herauszukitzeln. Für Kopfhörer oder Headsets ist an der rechten Display-Seite ein ausziehbarer Haken eingelassen. Der nach DisplayHDR True Black 400 zertifizierte und mit G-Sync-kompatiblem Adaptive Sync ausgestattete AOC AGP327UZD hat ein Gewicht von 5,23 kg und Abmessungen von 714,3 x 412,2 x 62,8 mm (B x H x T) (jeweils ohne Standfuß). Westliche Release-Informationen bleibt der Hersteller leider noch schuldig.

Quellen und weitere Links
#AOC
#AGP327UZD
#Monitor
#Gaming
#WOLED
#4K240
#Dual-Hz
#KVM
#DisplayPort-21
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top