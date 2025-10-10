Werbung

Philips erweitert sein Gaming-Portfolio mit dem neuen Evnia 25M2N3200U - einem 24,5-Zoll-Monitor, der speziell für anspruchsvolle E-Sport- und Competitive-Gamer entwickelt wurde. Das Modell will hohe Geschwindigkeit mit präziser Darstellung und moderner Ergonomie kombinieren.

Im Zentrum des Evnia 25M2N3200U steht das Fast-IPS-Panel mit einer nativen Bildwiederholrate von 300 Hz, die sich per Overclocking auf 310 Hz steigern lässt. Zusammen mit einer Reaktionszeit von 0,3 ms Smart MBR will der Bildschirm für flüssige Bewegungsabläufe ohne Schlieren oder Verzögerungen sorgen.

Das Full-HD-Display im 16:9-Format ist mit SmartContrast und HDR400-Technologie ausgestattet. Kontraste und Hintergrundbeleuchtung können so dynamisch an den Bildinhalt angepasst werden, sodass sowohl dunkle Szenen als auch helle Umgebungen klar erkennbar sind. Mit 62,23 cm Bildschirmdiagonale und einer hohen Farbtreue will der Monitor eine klare, immersive Darstellung bieten.

Technisch möchte das Modell zusätzlich mit einer Vielzahl intelligenter Funktionen überzeugen, die auf den Wettbewerbsvorteil des Spielers ausgelegt sind. Über das integrierte On-Screen-Display lassen sich mit SmartImage verschiedene Gaming-Modi aktivieren, die speziell auf Genres wie Shooter, Strategie- oder Rennspiele abgestimmt sind. Smart Crosshair kann die Zielgenauigkeit durch kontrastoptimierte Fadenkreuze verbessern, während Smart Sniper beim Zoomen zusätzlich Stabilität und Präzision gewährleisten möchte. Die Funktion ShadowBoost hellt daneben dunkle Bereiche gezielt auf, ohne helle Zonen zu überstrahlen.

Ergonomisch bietet der Monitor flexible Anpassungsmöglichkeiten für Höhe, Neigung und Drehung. Zusätzlich wollen Flicker-Free-Technologie und der LowBlue Mode die Augenbelastung reduzieren und frühzeitige Ermüdung verhindern. Der Philips Evnia 25M2N3200U ist ab Mitte Oktober zu einem Preis von 209 Euro erhältlich.