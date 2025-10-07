Werbung

Auf der deutschen Website der MMD-Monitormarke Philips findet sich seit Kurzem ein neuer Business- und Office-Bildschirm namens 32B2U3601H. Der 31,5-Zöller setzt auf ein IPS-Panel mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), erreicht maximal 100 Hz und verzichtet offenbar auf HDR-Unterstützung. Vorhanden ist hingegen Adaptive-Sync-Technologie, sodass Spielchen in Arbeitspausen ohne Tearing genossen werden können.

Dem Datenblatt zufolge kann man darüber hinaus mit 10 Bit Farbtiefe, 4 ms Reaktionszeit (Grau zu Grau), 113 % sRGB-Abdeckung, einem 1.000:1-Kontrast und einer Helligkeit von 350 cd/m² rechnen. Die Punktdichte beläuft sich auf nur ca. 93 ppi, was gerade bei der Textdarstellung stören könnte. Dies hängt aber stark vom Nutzertyp und von anderen Faktoren ab.

Dank einer Pop-up-Webcam, die mit 5 MP auflöst, um 30 ° in der Neigung verstellt werden kann und ein Mikrofon beherbergt, sind – in Kombination mit den beiden jeweils 2 W schwachen Lautsprechern – Videokonferenzen möglich. Ein schnelles Einloggen per Windows-Hello-Gesichtserkennung wird ebenfalls unterstützt. Neben einem DisplayPort-1.4-Eingang ist ein DisplayPort-Ausgang an Bord, durch den Daisy-Chaining-, bzw. MST-Funktionalität gegeben ist: Multi-Monitor-Setups können folglich komfortabel und mit wenigen Kabeln umgesetzt werden. Die mitgelieferte Anwendung Smart Link Sync sorgt auf Wunsch für gleiche Helligkeitswerte und Farbeinstellungen bei den in Reihe geschalteten Bildschirmen.

Apropos Schnittstellen: Zusätzlich zu den genannten DisplayPorts wartet das 32-Zoll-Modell mit HDMI 2.0, USB-C (DP-Alt-Mode, 90 Watt PD), einer RJ45-Buchse mit 1 GBit/s, einem USB-Hub (3.2 Gen 1, 4 x Typ A, 1 x Typ B) und einem Kopfhörerausgang auf. Die Ergonomie-Eigenschaften umfassen eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenanpassung (satte 180 mm!), einen Pivot-Modus, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung. Die Leistungsaufnahme wird auf 17,4 W (Eco), bzw. 25,8 W (nach Energy Star) beziffert, das Gewicht ohne Standfuß auf 7,07 kg und die Abmessungen auf 714 x 423 x 94 mm (B x H x T).

Erste deutsche Onlinehändler erwarten den Philips 32B2U3601H noch für Oktober 2025 und rufen als Straßenpreis rund 550 Euro auf.