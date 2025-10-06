Werbung

Mit dem Odyssey G60F listet Samsung einen neuen Monitor, der seine Anwender vor allem durch eine hohe Bildwiederholrate für flüssiges Gaming sowie eine präzise Farbdarstellung für kreative Aufgaben überzeugen will. Das Modell kombiniert Fast-IPS-Technologie mit einer Bildfrequenz von 350 Hz und einer WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln.

Das 27 Zoll große IPS-Panel liefert dabei eine Bildqualität mit einem statischen Kontrastverhältnis von 1.000:1 und Blickwinkeln von 178 ° in alle Richtungen. Die WLED-Hintergrundbeleuchtung arbeitet flimmerfrei und deckt 99 % des sRGB-Farbraums ab. Mit einer typischen Helligkeit von 350 cd/m² und einer HDR-Spitzenhelligkeit von über 400 cd/m² erreicht der Monitor die VESA-DisplayHDR-400-Zertifizierung und unterstützt die Wiedergabe von HDR10-Inhalten.

Der Odyssey G60F ist sowohl mit Nvidia G-SYNC als auch mit AMD FreeSync Premium kompatibel und unterstützt eine VRR-Spanne von 48 bis 350 Hz inklusive Low Framerate Compensation (LFC). Über HDMI 2.1 können zudem moderne Konsolen wie die Xbox Series X oder PlayStation 5 ein 120-Hz-Signal in 4K mit aktiviertem HDR und VRR nutzen.

Die Reaktionszeit ist mit 1 ms (Grey-to-Grey) spezifiziert, wodurch Bewegungsunschärfen selbst bei schnellen Bildwechseln minimiert werden können. Das matte Anti-Glare-Panel will dazu störende Spiegelungen reduzieren und für gute Lesbarkeit auch bei hellen Umgebungslichtbedingungen sorgen.

Ergonomisch bietet der Monitor eine voll anpassbare Halterung mit einer Höhenverstellung von bis zu 120 mm, einer Pivot-Funktion für Hochformatbetrieb sowie Neigungs- und Drehmöglichkeiten. Alternativ kann der Bildschirm über eine VESA-100-Halterung montiert werden.

Die Anschlussvielfalt ist praxisorientiert: Der Odyssey G60F verfügt über HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 mit DSC-Unterstützung, einen 3,5-mm-Kopfhörerausgang und einen Anschluss für das externe Netzteil.

Mit einem Preis von rund 500 US-Dollar positioniert sich der Samsung Odyssey G60F dabei als vielseitiger High-End-Monitor, der aktuelle Gaming-Technik mit präziser Bilddarstellung verbinden will. Seine Kombination aus 350-Hz-Panel, QHD-Auflösung, HDR-Unterstützung und VRR-Kompatibilität macht ihn zu einer weiteren Option für Spieler und Kreative gleichermaßen. Wann das Modell den deutschen Markt erreicht, ist derzeit nicht bekannt.