Werbung

Der mit Hauptsitz in China residierende Elektronikriese Lenovo, dem auch deutsche Firmen wie Medion mehrheitlich gehören, führt auf seiner offiziellen Website einen neuen 32-Zoll-Monitor für Business- und Office-Zwecke. Der ThinkVision P32UD-40 besitzt ein IPS-Panel mit 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9) und will mit einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz ein flüssiges Arbeiten ermöglichen. Außerdem kann man laut Datenblatt mit 10 Bit Farbtiefe (8 Bit + FRC), 350 cd/m² Leuchtdichte, 140 ppi Punktdichte, einem 1.500:1-Kontrast und einer typischen Leistungsaufnahme von 23 W (18,3 W nach Energy Star) rechnen.

Die Farbräume sRGB und Rec. 709 werden zu jeweils 99 % abgedeckt, DCI-P3 zu 98 %. Die Farbpräzision wird auf einen Delta-E-Wert von unter 2 beziffert. Auf integrierte Lautsprecher oder eine Webcam wird verzichtet, doch kann eine Soundbar (MS30) oder eine Kamera (MC60) einfach nachgerüstet werden. HDR10-Unterstützung wird beworben, dürfte aufgrund der fehlenden Dimming-Zonen und der zu mäßigen Helligkeitswerte allerdings kaum überzeugen können. Wer Inhalte aus mehreren Quellen zeitgleich darstellen möchte, freut sich über die vorhandenen PbP/PiP-Modi (Bild neben Bild, Bild in Bild).

Hinsichtlich Schnittstellen sind zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, zwei DisplayPorts 1.4, ein HDMI-2.1-Eingang (TMDS), ein USB-Hub (3.2 Gen 1, 4 x Typ A, 1 x Typ B), eine 2,5 Gbit/s schnelle RJ-45-Buchse und ein USB-C-Port mit 15 W PD vertreten. Thunderbolt 4 und DisplayPort sind jeweils als Ein- und Ausgang ausgeführt. Durch die Ausgänge wird Daisy-Chaining bzw. MST ermöglicht – also die Option, Multi-Monitor-Setups einzurichten, ohne viele Kabel verwenden zu müssen. Dockingstation-Funktionalität mit 140 W PD ist ebenso gegeben wie ein KVM-Switch.

Nicht minder üppig fällt die Ergonomie aus, wobei konkret eine Neigungsverstellung, eine seitliche Drehfunktion, eine Höhenverstellbarkeit (155 mm), ein Pivot-Modus, eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) und ein flimmerfreies Backlight versprochen werden. Der Lenovo ThinkVision P32UD-40 wiegt ohne Standfuß 5,2 kg, weist Abmessungen von 714,3 x 413,2 x 46,0 mm (B x H x T) auf und bekam noch keinen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis verpasst. Der Hersteller gewährt auf das Produkt drei Jahre Garantie.