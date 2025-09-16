Werbung

ASUS hat mit dem ProArt Display PA32QCV einen neuen 32-Zoll-6K-Monitor vorgestellt. Das Panel bietet eine Auflösung von 6.016 x 3.384 Pixeln bei einer Pixeldichte von 218 ppi. Mit einer Abdeckung von 98 Prozent des DCI-P3-Farbraums, 100 % sRGB und einer Farbgenauigkeit von Delta E <2 richtet sich der Monitor vor allem an professionelle Anwender, die präzise Farbdarstellung benötigen. Eine Bildwiederholfrequenz von maximal 60 Hz und Reaktionszeiten von 5 ms (GTG) unterstreichen den professionellen Charakter des PA32QCV. Jedes Gerät wird werkseitig kalibriert und ist zudem Calman-verifiziert.

Das Display unterstützt HDR10 und erfüllt den VESA DisplayHDR 600-Standard. Damit werden hohe Kontraste mit kräftigen Schwarztönen und hellen Spitzenlichtern ermöglicht. Mit 10-Bit-Farbtiefe stellt der Monitor über 1,07 Milliarden Farben dar. Die ASUS Light Sync-Technologie soll durch einen Umgebungslichtsensor zudem für eine automatische Anpassung des Farbraums an die Umgebung sowie durch einen Hintergrundlichtsensor für konsistente Helligkeit und Farbtemperatur sorgen. Ergänzend dazu setzt ASUS auf die LuxPixel-Beschichtung (AGLR), die Reflexionen minimieren will und für eine papierähnliche Darstellung sorgt.

Der PA32QCV ist auf die Nutzung mit macOS optimiert. Eine spezielle M-Modell-P3-Farbvoreinstellung ermöglicht etwa eine konsistente Farbdarstellung auf Apple-Geräten. Das ASUS DisplayWidget Center für macOS ab Version 12 erlaubt zudem die Steuerung zentraler Parameter wie Helligkeit, Kontrast oder Farbtemperatur. Zusätzlich lässt sich die Helligkeit des Monitors direkt über die Bedienelemente eines MacBook regulieren.

Für Produktivität und Konnektivität bietet der Monitor eine integrierte Auto-KVM-Funktion, die den Wechsel zwischen zwei angeschlossenen Systemen mit einer Tastatur und Maus ermöglicht. Zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse erlauben schnelle Datenübertragungen, DisplayPort-Funktionalität sowie bis zu 96 Watt Power Delivery für das Laden von Notebooks. Ergänzt wird die Anschlussvielfalt durch HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-Typ-A, USB-C-Downstream und einen Kopfhöreranschluss.

Das ProArt Display PA32QCV ist ab sofort im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop in Deutschland erhältlich. Der Preis liegt bei 1699,90 Euro. Ein ausführlicher Test des Monitors folgt in Kürze.