Werbung

Auf der vom 12. bis zum 15. September 2025 in Amsterdam stattfindenden International Broadcasting Convention (kurz: IBC) hat das taiwanische Unternehmen ASUS einen neuen 27-Zoll-Monitor für kreative Zwecke enthüllt. Der zur ProArt-Serie gehörende PA27USD besitzt ein QD-OLED-Panel mit 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel, 16:9), erzielt eine maximale Bildwiederholrate von 240 Hz und unterstützt HDR10 mit HLG. Neben 10 Bit Farbtiefe und 1.000 cd/m² Spitzenhelligkeit werden 99 % DCI-P3-Abdeckung und ein Delta-E-Wert von unter 1 beworben. Letzterer ist ein wichtiger Indikator für die Farbpräzision eines Bildschirms.

Die Calman-verifizierte Neuheit bringt ein integriertes Kolorimeter mit, das im Zusammenspiel mit der Software Light Illusion ColourSpace CMS jederzeit eine Nachkalibrierung des Geräts ermöglicht. Feature-reich zeigt sich der PA27USD auch beim Schnittstellenangebot und verfügt über 12G-SDI (4K60-Echtzeitübertragung), Thunderbolt 4 (Ein- und Ausgang; 1 x mit 96 W PD), HDMI 2.1, DisplayPort sowie einen USB-Hub. Dank des Thunderbird-Ausgangs ist Daisy-Chaining-Unterstützung am Start, mit der komfortabel und mit wenigen Kabeln ein Multi-Monitor-Setup eingerichtet werden kann.

Um Reflexionen oder direkte Sonneneinstrahlung abzuschwächen, befindet sich im Lieferumfang eine Blendschutzhaube (siehe Produktbild). Über die ergonomischen Eigenschaften schweigt sich ASUS noch aus, doch wird der ProArt PA27USD in zwei Standfuß-Varianten erscheinen: einmal klassisch, einmal mit TV-ähnlichen Standfüßen. Die klassische Ausführung dürfte – wie andere ProArt-Modelle – ziemlich sicher eine Neigungsverstellung, ein seitliches Schwenken, eine Höhenverstellung und einen Pivot-Modus erlauben.

Wann und zu welchem Preis die deutsche Marktfreigabe des 27-Zöllers erfolgen soll, hat der Hersteller noch nicht verraten. Wer zufällig auf der IBC 2025 zugegen sein wird, kann sich den ProArt-Monitor und andere Produkte von ASUS in Halle 1 am Stand #B34 näher anschauen.