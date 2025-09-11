Werbung

Im offiziellen deutschen Onlineshop des südkoreanischen Elektronikriesen LG können Sie ab sofort ein neues Business-Kraftpaket namens 40U990A-W erwerben, das in die UltraFine-Serie eingeordnet wird. Es handelt sich um einen Nano-IPS-Black-Monitor der 40-Zoll-Klasse, der mit 5.120 x 2.160 Bildpunkten (WUHD, 21:9) ultrabreit auflöst und dabei eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz erreichen kann. Im Übrigen werden 99 % DCI-P3, 10 Bit Farbtiefe, 450 cd/m² typische Helligkeit, ein 2.000:1-Kontrast und eine 2.500R-Krümmung in Aussicht gestellt.

Die DisplayHDR-600-zertifizierte Neuheit ist durch ihre FreeSync-Premium-Unterstützung in Kombination mit den 120 Hz vermutlich auch recht spieletauglich, wobei die Reaktionszeit von 5 ms (Grau zu Grau) zumindest anspruchsvolle Gamer dann doch abschrecken dürfte. Als Klanggeber sind zwei interne 10-Watt-Lautsprecher verbaut. Wer ein kompatibles Kolorimeter besitzt, kann den Bildschirm über die mitgelieferte Software LG Calibration Studio jederzeit nachkalibrieren. Des Weiteren sind PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), ein automatischer Signaleingangswechsel und ein KVM-Switch mit von der Partie. Letzterer wird zwar auf der deutschen Produktseite nicht explizit erwähnt, wohl aber auf der japanischen.

Als einer der ersten Monitore überhaupt bietet das Gerät Thunderbolt 5 (Ein- und Ausgang) mit 80 Gbit/s und 96 Watt PD. Obendrein werden ein DisplayPort 2.1, zwei HDMI-2.1-Eingänge, fünf USB-C-Anschlüsse, eine RJ-45-Buchse (1 Gbit/s) und ein Kopfhörerausgang beworben. Eine USB-C-Dockingstation ist folglich ebenso an Bord wie Daisy-Chaining-Unterstützung zwecks Multi-Monitor-Setup. Die Ergonomie lässt mit Neigung, seitlicher Drehfunktion, einer Höhenanpassung (130 mm) und einem flimmerfreien Backlight kaum Wünsche offen. Zusätzlich kann auf eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm), einen Umgebungslichtsensor und einen Modus für Menschen mit Farbsehschwäche zurückgegriffen werden.

Der ohne Standfuß 9,2 kg schwere LG UltraFine 40U990A-W misst 947,7 x 419,8 x 106,3 mm (B x H x T) und wird mit seinem Strombedarf von 40 W (SDR) bzw. 58 W (HDR) in die EU-Energieeffizienzklasse F (von G) eingestuft. Der offizielle UVP beläuft sich auf 1.599 Euro, doch können Sie sich im LG-Onlineshop noch bis zum 22. September 2025 einen automatischen Rabatt von 5 % an der Kasse sichern, was ca. 240 Euro entspricht.