Werbung

Advertorial / Anzeige:

Pünktlich zum neuen Schuljahr oder den Start ins neue Semester ist der beste Zeitpunkt, um sich einen neuen Monitor auf den Schreibtisch zu stellen. Passend dazu bietet Titan Army in einer aktuellen Rabatt-Aktion verschiedene Gaming-Displays stark rabattiert an - vom günstigen Einsteiger-Gerät, bis hin zur top-modernen Mini-LED-Lösung ist für jeden etwas dabei.

Das Display ist eine der wichtigsten Schnittstellen zwischen dem User und seinem PC-System. Hier also in ein modernes Setup zu investieren, das eine optimale Farbdarstellung und ein gestochen scharfes Bild beim Gaming garantiert, ist immer sinnvoll. Titan Army hat noch bis zum 28. September vier Displays im Angebot, die auf jedem Schreibtisch eine gute Figur machen.

TITAN ARMY P275MV PLUS: Mini-LED meets Dual-Mode

Der TITAN ARMY P275MV PLUS ist das Top-Modell der Angebots-Riege und setzt ein modernes Mini-LED-Backlight mit der exklusiven Technik DyDs Tech Black Hole Vision ein. Ein optimierter Algorithmus scannt das Bild Zeile für Zeile und Zone für Zone und sorgt für deutlich reduzierte Halo-Effekte und eine optimierte Latenz. So sorgt die Technik auch bei Games für große Vorteile, denn Motion Blur wird reduziert. Gegen Tearing-Effekte gibt es Adaptive Sync.

Zusammen mit dem 1.152 Dimming-Zonen auf dem 27 Zoll großen Panel wird dank der DyDs-Mini-LED-Technik eine spektakuläre Darstellung mit einem maximalen Kontrastumfang kombiniert - das garantiert auch die HDR1000-Zertifizierung mit einer maximalen Peak-Helligkeit von 1.200 nits.

Damit aber nicht genug der Highlights, denn der TITAN ARMY P275MV PLUS ist ein Dual-Mode-Display. Standardmäßig bietet das 27 Zoll große Fast-IPS-Panel die 4K-Auflösung (3.840 x 2.160) mit 160 Hz. Wer schnelle Shoot bevorzugt und das letzte Quäntchen Performance aus dem Display holen möchte, der schaltet auf den FullHD-Betrieb um, bei dem sehr schnell 320 Hz möglich sind. Passend dazu liegt die Reaktionszeit bei nur 1 ms.

Dank der Quantum-Dot-Technik bietet der TITAN ARMY P275MV PLUS darüber hinaus eine exzellente Farbdarstellung. Der sRGB-Farbraum wird zu 153 % abgedeckt und auch bei DCI-P3 sind es noch sehr gute 96 %. Ein DeltaE < 2 garantiert zudem eine korrekte Farbdarstellung.

Auch anschlussseitig geht TITAN ARMY in die Vollen. Es gibt unter anderem zwei HDMI-2.1-Schnittstellen, DisplayPort 1.4 und USB Typ C mit 65 W PD. Eine Software-Lösung garantiert ein einfaches Handling, während umfangreiche ergonomische Einstellmöglichkeiten dafür sorgen, dass man immer bequem vor dem Monitor sitzt.

Regulär kostet der TITAN ARMY P275MV PLUS Euro. Im Sale ist er jetzt für 379,99 Euro bei Amazon - oder direkt bei TITAN ARMY für 366 Euro (mit dem Rabatt-Code "TITAN10NEW02") zu haben.

TITAN ARMY P2712V: Dual-Mode-Gaming

Ohne Mini-LED-Panel, aber dennoch mit dem Dual-Mode ist der TITAN ARMY P2712V ausgestattet. Nativ arbeitet das 27 Zoll große Panel mit der UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten und 160 Hz. Für schnelle Games kann es aber auch bei diesem Gerät auf 320 Hz und die FullHD-Auflösung umgeschaltet werden - man muss sich also beim Monitorkauf nicht entweder für die maximale Geschwindigkeit oder eine bestmögliche Detaildarstellung entscheiden. Ein dynamisches Overdrive sorgt zudem dafür, dass keine Schlierenbildung zu erkennen ist.

Darüber hinaus unterstützt der TITAN ARMY P2712V DisplayHDR 400. Der sRGB-Farbraum wird zu 135 % abgedeckt, während es bei DCI-P3 sogar 105 % sind. Die Farbverarbeitung erfolgt mit 10 bit (8 bit + FRC), sodass 1,07 Milliarden Farben dargestellt werden können.

Anschlussseitig gibt es zwei HDMI-2.1-Schnittstellen und zweimal DisplayPort 1.4. Das Panel kann um 100 mm in der Höhe verstellt und in einem Bereich von -5 ° bis 20 ° geneigt werden. Auch die Pivot-Funktion wurde integriert.

Im Sale ist der sonst 299 Euro teure TITAN ARMY P2712V schon für 265,99 Euro mit dem Code "HAP2712V" bei Amazon verfügbar. Direkt über den Shop des Herstellers kostet er mit dem Code "TITAN10NEW02" 268 Euro.

TITAN ARMY C27A1H: Curved-Schnäppchen

Anwender, die auf der Suche nach einer bestmöglichen Immersion sind, sollten den TITAN ARMY C27A1H ins Auge fassen. Das FullHD-Panel besitzt einen Radius von 1.500 mm, was gegenüber einem klassisch planen Panel dafür sorgt, dass man sich bei Games "mittendrin, statt nur dabei" fühlt.

Auch die weiteren technischen Daten garantierten ein erstklassiges Gaming-Erlebnis. Die maximale Wiederholfrequenz liegt bei schnellen 300 Hz, was für rasante Shooter optimal ist, während die Reaktionszeit von 1 ms dafür sorgt, dass es zusammen mit einem dynamischen Overdrive keine störenden Schlieren gibt. Noch dazu bietet das VA-Panel einen hohen Kontrastumfang von 4.000:1, was eine lebendige Darstellung garantiert.

Der sRGB-Farbraum wird zu 125 % abgedeckt, während es bei DCI-P3 noch 93 % sind. Abstriche müssen also auch hier nicht gemacht werden. Anschlussseitig gibt es auch hier das volle Programm mit zwei HMDI-2.0-Schnittstellen und zweimal DisplayPort 1.4.

Aktuell gibt es das Gerät für 149,99 Euro bei Amazon oder für 139 Euro (mit dem Code "TITAN10NEW02") bei TITAN ARMY direkt.

TITAN ARMY C24A1H: FullHD-Gaming mit 240 Hz

Abgerundet wird das Angebots-Quartett vom TITAN ARMY C24A1H, der ebenfalls mit einem äußerst attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis aufwarten kann. Das 23,6 soll große VA-Panel besitzt ebenfalls eine Curved-Oberfläche mit einem Radius von 1.500 mm, was für eine bessere Immersion sorgt.

Für eine optimale Gaming-Erfahrung nutzt TITAN ARMY hier ein eine Wiederholfrequenz von 240 Hz, die erneut mit einer Reaktionszeit von 1 ms und einem dynamischen Overdrive kombiniert wird. Zehn verschiedene Presets sorgen derweil dafür, dass auch Einsteiger schnell zu einem bestmöglichen Ergebnis kommen.

Das Panel bietet eine maximale Leuchtkraft von 350 cd/m² und wird mit einem Kontrast von 3.000:1 angegeben. Der sRGB-Farbraum wird bei diesem Modell zu 96 % abgedeckt, während es bei DCI-P3 94 % und AdobeRGB 96 % sind.

Mit je einem DisplayPort und HDMI-Anschluss werden auch hier die wichtigsten Schnittstellen verbaut. Eine Höhenverstellung gibt es nicht, dafür kann das Display aber in der Neigung verstellt oder mit einem Monitor-Arm verbunden werden.

Mit einem Preis von 119,99 Euro bei Amazon und 110 Euro (mit dem Code "TITAN10NEW02") im Shop von TITAN ARMY.

Advertorial / Anzeige: