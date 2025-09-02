Werbung

Der neue Philips Brilliance 27E3U7903 kommt mit einer 5K-UltraClear-Auflösung von 5.120 × 2.880 Pixeln und einer Pixeldichte von 218 PPI daher und richtet sich ausdrücklich an Nutzer, die höchste Ansprüche an Bildschärfe und Farbtreue stellen.

Das IPS-Panel deckt nahezu den gesamten AdobeRGB-, DCI-P3- und sRGB-Farbraum ab und zeigt damit über eine Milliarde Farben. Ergänzt wird dies durch DisplayHDR 600, das helle Spitzlichter, tiefe Kontraste und eine insgesamt realistische Bildwirkung ermöglichen will. Für farbkritische Arbeiten bietet der Monitor eine Calman-Ready-Funktion, die eine automatisierte Kalibrierung unterstützt und so eine konstante Farbgenauigkeit sicherstellen kann.

In Sachen Konnektivität setzt der Monitor auf zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, die nicht nur den Anschluss und die Stromversorgung von Notebooks mit bis zu 96 W ermöglichen, sondern auch die problemlose Verbindung mehrerer Geräte in Reihenschaltung. Zusätzlich will die Smart-KVM-Funktion dafür sorgen, dass Nutzer schnell zwischen zwei angeschlossenen Systemen wechseln können.

Das Frontglas mit Antireflexionsbeschichtung und einem Härtegrad von 7H soll störende Spiegelungen reduzieren, ohne die Bildschärfe zu beeinträchtigen. Ergänzend wollen LowBlue-Modus und Flicker-Free-Technologie für ein augenschonendes Arbeiten bei langen Sitzungen sorgen. Der SmartErgoBase-Standfuß erlaubt es, den Monitor in Höhe, Neigung, Drehung und Ausrichtung flexibel anzupassen, um den ergonomischen Anforderungen am Arbeitsplatz gerecht zu werden.

Eine integrierte 5-MP-Webcam mit KI-gestütztem Auto-Framing und Windows-Hello-Unterstützung will die sichere Anmeldung erleichtern und eine klare Bildqualität in Videokonferenzen liefern. Mit der MultiView-Technologie lassen sich zudem zwei Quellen parallel darstellen, was Multitasking und direkte Projektvergleiche vereinfachen kann.

Der Philips Brilliance 27E3U7903 ist ab September zu einem Preis von 1.159 Euro erhältlich.