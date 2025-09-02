Werbung

Der neue FlexScan EV2740S erweitert EIZOs 4K-Portfolio um ein weiteres Modell, das sowohl auf Effizienz wie auch auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten auf 27 Zoll will der Monitor unter anderem eine gestochen scharfe Darstellung bieten. Besonders auffällig ist dabei vor allem aber die niedrige Leistungsaufnahme. Mit etwa 12 Watt im typischen Betrieb verbraucht der EV2740S rund 75 % weniger Energie als das Premium-Modell EV2740X, obwohl beide mit 4K-UHD-Technik ausgestattet sind. Damit adressiert EIZO Unternehmen, die nicht nur Wert auf moderne Ausstattung legen, sondern auch ihre Energiekosten und ihren ökologischen Fußabdruck im Blick behalten wollen.

Für Flexibilität im Arbeitsalltag ist der Monitor mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet, der Videosignale überträgt, den integrierten USB-Hub mit vier Ports anbindet und bis zu 70 Watt zum Laden eines Notebooks liefert. Damit reicht ein einziges Kabel für Bild, Daten und Strom. Zusätzlich unterstützt der Bildschirm einen Picture-by-Picture-Modus, mit dem sich Inhalte von zwei Quellen gleichzeitig nebeneinander darstellen lassen.

Zur weiteren Ausstattung gehören automatische Helligkeitsregelung durch Auto EcoView, blendfreie und flimmerfreie Darstellung, ein augenschonender Papiermodus sowie ein variabler Standfuß mit umfassenden Verstellmöglichkeiten. Neben USB-C stehen auch DisplayPort und HDMI als Eingänge zur Verfügung.

Das Gerät erfüllt zudem internationale Nachhaltigkeitsstandards wie TCO Certified Generation 10, ENERGY STAR sowie EPEAT Gold und EPEAT Climate+. Das Gehäuse besteht außerdem zu über 50 % aus recyceltem Kunststoff, auch Verpackung und Polsterung sind aus wiederverwerteten Materialien gefertigt. Mit speziellen Sammelverpackungen und der Möglichkeit, auf Standfüße zu verzichten, will EIZO den Transport optimieren, Abfall vermeiden und den Installationsaufwand senken.

Die Auslieferung des FlexScan EV2740S beginnt im September, der empfohlene Verkaufspreis beträgt 800 Euro. Je nach Region kann die Verfügbarkeit variieren. Der Monitor wird mit fünf Jahren Garantie und Vor-Ort-Austauschservice angeboten.