WQHD, 120 Hz, USB-C-Dock und 100 Watt PD

Lenovo ThinkVision T27QD-4v mit Webcam

Portrait des Authors


Lenovo ThinkVision T27QD-4v mit Webcam
Der chinesische Elektronikhersteller Lenovo listet mit dem ThinkVision T27QD-4v einen neuen 27-Zoll-Monitor für Business- und Office-Tätigkeiten. Das verbaute IPS-Panel wird mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel, 16:9), 120-Hz-Bildwiederholfrequenz, 1.500:1-Kontrast, echten 8 Bit Farbtiefe (also kein 6 Bit + FRC), 350 cd/m² Helligkeit sowie jeweils 99 % sRGB und Rec. 709 beworben. Ab Werk sind eine 5 MP starke Webcam, ein internes Mikrofon und zwei integrierte 5-W-Lautsprecher vertreten, sodass Videokonferenzen nichts im Wege steht. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Microsoft-Teams-Zertifizierung, bei der Aspekte wie "Audio- und Videoqualität, Benutzeroberfläche, Geräteverwaltung und Sicherheit" auf den Prüfstand gestellt werden.

Einige KI-gestützte Zusatzfunktionen sollen Videocalls komfortabler gestalten. So wird die Lautstärke smart geregelt und bei mehreren erkannten Personen vor der Kamera automatisch der Bildausschnitt erweitert. Das Schnittstellenangebot umfasst zwei HDMI-2.1-Eingänge (in TMDS-Ausführung, also eigentlich auf 2.0-Niveau), zwei DisplayPorts 1.4, zwei USB-C-Anschlüsse (1 x mit DP-Alt-Modus und 100 W PD, 1 x mit 15 W PD), drei USB-A-Buchsen (3.2 Gen 1) und einen geteilten Kopfhörerausgang/Mikrofon-Eingang. Im Übrigen ist RJ-45 mit 1 Gbit/s an Bord, sodass vollständige Dockingstation-Funktionalität geboten wird. Einer der beiden DisplayPorts ist ein Ausgang, was auf Daisy-Chaining- bzw. MST-Unterstützung zwecks komfortabler Einrichtung von Multi-Monitor-Setups hindeuten dürfte. Explizit nennt Lenovo dieses Feature aber bislang nicht.

Lenovo ThinkVision T27QD-4v mit Webcam und USB-C-Dock
Lenovo ThinkVision T27QD-4v mit Webcam und USB-C-Dock
Lenovo ThinkVision T27QD-4v mit Webcam und USB-C-Dock
Lenovo ThinkVision T27QD-4v mit Webcam und USB-C-Dock

Die Ergonomie glänzt mit Neigungsverstellung, seitlicher Drehfunktion, einer Höhenverstellbarkeit (155 mm), einem Pivot-Modus und einer VESA-Aufnahme (100 x 100 mm). Ebenso wenig muss auf eine flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung verzichtet werden. Der Lenovo ThinkVision T27QD-4v wiegt ohne Standfuß 5 kg, misst 613,6 x 404,8 x 50,0 mm (B x H x T) und weist einen typischen Strombedarf von 23,4 W auf. Der Hersteller gewährt drei Jahre Garantie und hat noch keinen Erscheinungstermin oder Verkaufspreis mitgeteilt.

