NEWS
OLED-Gaming-Monitore mit 40 Zoll und 500 Hz

Samsung veröffentlicht neue Odyssey-G7-Serie

Portrait des Authors


Samsung veröffentlicht neue Odyssey-G7-Serie
2

Samsung erweitert sein Gaming-Portfolio um drei neue Monitore, darunter den Odyssey OLED G6, den weltweit ersten OLED-Monitor mit einer Bildwiederholrate von 500 Hz. Ergänzt wird das Angebot zudem durch zwei neue Modelle der G7-Serie mit 37 und 40 Zoll, die beide auf ein stark gekrümmtes 1000R-Panel setzen.

Der 27 Zoll große Odyssey OLED G6 kombiniert eine QHD-Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln mit QD-OLED-Technologie, einer schnellen Reaktionszeit von 0,03 ms (GTG) und 500 Hz-Bildwiederholrate. Das Display ist VESA DisplayHDR True Black 500 zertifiziert, unterstützt NVIDIA G-SYNC sowie AMD FreeSync Premium Pro und kann damit flüssige Darstellungen ohne Tearing ermöglichen. Eine Spitzenhelligkeit von 1.000 Nits in Verbindung mit der entspiegelnden Glare-Free-Technologie will dabei für klare Sicht auch in hellen Umgebungen sorgen. Samsung OLED Safeguard+ ist bei dem Modell ebenfalls mit dabei und soll das Risiko von Burn-in bei langen Gaming-Sessions reduzieren, während die Pantone-Validierung eine präzise Farbwiedergabe mit mehr als 2.100 Farben und über 110 Hauttönen ermöglicht.

Die neue Odyssey-G7-Reihe setzt hingegen auf großflächige, immersive Curved-Displays. Das 37-Zoll-Modell bietet 4K-UHD-Auflösung mit 165 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (GTG). Der 40-Zoll-Odyssey G7 erweitert das Sichtfeld durch ein 21:9-Format mit WUHD-Auflösung von 5.120 × 2.160 Pixeln, kombiniert mit einer Bildwiederholrate von 180 Hz und ebenfalls mit 1 ms Reaktionszeit. Beide Displays sind ihrerseits VESA DisplayHDR 600 zertifiziert und unterstützen AMD FreeSync Premium Pro für ruckelfreies Gameplay.

Für zusätzlichen Komfort verfügen die G7-Modelle über Auto Source Switch+, das Eingabegeräte automatisch erkennt und umschaltet, sowie über CoreSync und CoreLighting+, das mit 16,7 Millionen Farben das optische Erlebnis nochmals verbessern möchte. Die ergonomische Halterung erlaubt Neigungs- und Höhenverstellung. Der 40-Zöller bietet zusätzlich Funktionen wie Picture-by-Picture und Picture-in-Picture, um mehrere Inhalte gleichzeitig darzustellen und Multitasking zu erleichtern.

Der Odyssey OLED G6 ist bei Samsung.com zum Preis von 999,99 US-Dollar gelistet. Der 37-Zoll Odyssey G7 beginnt bei 899,99 US-Dollar, während das 40-Zoll-Modell für 1.199,99 US-Dollar zu haben ist.

Quellen und weitere Links

