Werbung

Mit dem Evnia 27M2N3800A bringt Philips einen neuen 27-Zoll-Gaming-Monitor auf den Markt, der speziell für Gamer entwickelt wurde und eine Kombination aus hoher Geschwindigkeit und guter Bildqualität bieten will. Im Zentrum des neuen Modells steht der sogenannte Dual Mode, mit dem sich nahtlos zwischen 4K UHD bei 160 Hz und Full-HD bei 320 Hz umschalten lässt. So können Nutzer je nach Genre oder Spielstil zwischen hoher Schärfe oder schneller Bildrate wählen.

Das verbaute Fast-IPS-Panel verfügt über eine Reaktionszeit von bis zu 1 ms GtG und wird ergänzt durch Smart MBR, das eine MPRT-Reaktionszeit von 0,5 ms ermöglichen will. Die Darstellung soll dabei von einer 95-prozentigen Abdeckung des DCI-P3-Farbraums profitieren sowie von einer 130-prozentigen Abdeckung von sRGB und der VESA DisplayHDR 400-Zertifizierung.

Für eine bessere Spielerfahrung bietet der Monitor zusätzlich Funktionen wie SmartImage Game, das automatisch die Darstellung je nach Spielgenre optimieren kann. Smart Crosshair passt das Fadenkreuz an den Hintergrund an, während Smart Sniper gezieltes Heranzoomen für mehr Präzision in First-Person-Shootern erlaubt. ShadowBoost will für bessere Sicht in dunklen Szenen sorgen. Die Einstellungsmöglichkeiten lassen sich über das Evnia Precision Center individuell anpassen, sodass jeder Nutzer die für ihn optimale Konfiguration wählen kann.

Auch Konsolenspieler kommen beim Evnia 27M2N3800A nicht zu kurz: Der Monitor unterstützt HDMI 2.1 und kann bei UHD-Auflösung 120 Hz darstellen, was ihn ebenfalls ideal für aktuelle Konsolen wie die PlayStation 5 oder Xbox Series X macht. Der Wechsel zwischen PC- und Konsolenbetrieb will durch die MultiView-Funktion ebenso komfortabel wie produktiv sein. So lassen sich etwa zwei Geräte gleichzeitig anschließen und nutzen.

Für den ergonomischen Komfort sorgen eine höhenverstellbare SmartErgoBase, der augenschonende LowBlue-Modus sowie Flicker-Free-Technologie. Eingebaute Stereo-Lautsprecher liefern dabei den passenden Klang. In puncto Nachhaltigkeit setzt Philips auf ein Gehäuse aus 85 % und einen Standfuß aus 35 % recyceltem Material.

Der Philips Evnia 27M2N3800A ist ab Juli zum Preis von 359 Euro erhältlich.