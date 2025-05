Werbung

Philips erweitert seine Gaming-Monitor-Serie mit dem Evnia 25M2N5200U um ein neues leistungsstarkes E-Sport-Modell, das auf die hohen Anforderungen wettbewerbsorientierter Spieler ausgelegt ist. Mit einer Bildschirmdiagonale von 24,5 Zoll und Full-HD-Auflösung setzt der Monitor auf Fast-IPS-Technologie, die lebendige Farbdarstellungen bei gleichzeitig hoher Reaktionsgeschwindigkeit ermöglichen will. Der Evnia 25M2N5200U setzte auf eine übertaktete Bildwiederholrate von bis zu 390 Hz, bei nativen 360 Hz, sowie eine Reaktionszeit von bis zu 1 ms (GtG), was auch in schnellen Spielsituationen klare und präzise Bildwechsel gewährleistet soll.

Für flüssiges Gameplay ohne Bewegungsunschärfen will die integrierte Smart-MBR-Technologie sorgen, die mit einer Reaktionszeit von 0,3 ms die Leistung in Action-lastigen Titeln spürbar steigern soll. Der geringe Input-Lag soll zusätzlich zur schnellen Signalverarbeitung beitragen. Das VESA-zertifizierte DisplayHDR 400 kann dabei den Bildern eine erhöhte Tiefe und Dynamik verleihen, während SmartContrast automatisch Helligkeit und Kontraste anpasst. In besonders dunklen Spielszenen kommt zudem die Funktion Stark ShadowBoost zum Einsatz, die durch drei anpassbare Stufen Schattenbereiche aufhellen und die Farbsättigung verbessern will, um Gegner besser aufklären zu können.

Für umfassende Konnektivität stehen zwei HDMI-2.0-Anschlüsse, ein DisplayPort 1.4, ein USB-Hub sowie ein Kopfhörerausgang bereit. Ergänzt wird das Setup durch ein OSD-Menü, das zahlreiche SmartImage-Spielmodi bietet – darunter Optionen für Ego-Shooter, Rennspiele und Strategiespiele. Die Smart-Crosshair-Funktion kann zudem präzises Zielen in First-Person-Shootern unterstützen. Hinsichtlich seiner ergonomischen Eigenschaften lässt sich der Bildschirm in der Höhe verstellen, neigen, schwenken und im Pivot-Modus drehen. Augenschonende Features wie Flicker-Free-Technologie und LowBlue-Modus sind ebenfalls integriert, um längere Spielsitzungen angenehmer zu gestalten.

Der Philips Evnia 25M2N5200U ist ab Mitte Mai 2025 zum empfohlenen Verkaufspreis von 409 Euro erhältlich.