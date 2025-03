Werbung

ASUS hat drei neue Monitore der VU-Serie vorgestellt, die eine Kombination aus augenschonender Technologie, hoher Bildqualität und nachhaltigem Design bieten wollen. Die Modelle VU249HFI-W mit 23,8 Zoll und VU279HFI-W mit 27 Zoll setzen auf FHD-IPS-Panels mit einer Bildwiederholrate von 100 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms MPRT. Das größere VU34WCIP-W verfügt über ein 34-Zoll-Ultrawide-VA-Panel mit 1500R-Krümmung und WQHD-Auflösung mit 100 Hz. Alle drei nutzen die SmoothMotion-Technologie, die eine flüssige Darstellung ohne Bewegungsunschärfe gewährleisten soll.

Für den Schutz der Augen sind die Monitore mit TÜV Rheinland-zertifizierten Low-Blue-Light- und Flicker-Free-Technologien ausgestattet, die die Belastung durch Bildschirmlicht reduzieren können. Zusätzlich verfügt die Serie über eine Farbverstärkungsfunktion, die Nutzern mit Farbsehschwächen helfen soll, Inhalte deutlicher zu erkennen. Eine Pausenerinnerung ist zusätzlich integriert, um Ermüdungen vorzubeugen. Daneben sind die Monitore mit einem eingebauten Luftionisator ausgestattet, der die Luftqualität am Arbeitsplatz verbessern soll.

Ein weiteres Merkmal der neuen VU-Serie ist die nachhaltige Verpackung aus vollständig recyceltem Karton. Dieser soll laut ASUS so konzipiert worden sein, um Gewicht und Volumen zu reduzieren, um so Ressourcen zu schonen. Zusätzlich kann die Verpackung nach dem Auspacken in nützliche Schreibtischutensilien umgewandelt werden. Die Kartons der VU249HFI-W und VU279HFI-W Modelle lassen sich laut Hersteller etwa als Smartphonehalter, Schreibtisch-Organizer oder Laptopständer weiterverwenden. Das Verpackungsmaterial des VU34WCIP-W kann darüber hinaus zur Ablage von Dokumenten genutzt werden.

Die Monitore sind ab sofort verfügbar. Der VU249HFI-W kostet 179,90 Euro, der VU279HFI-W liegt bei 209,90 Euro und der VU34WCIP-W wird ab Ende März für 449,90 Euro erhältlich sein.