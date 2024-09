Werbung

AOC baut seine G4-Serie um vier weitere Modelle aus. Das neue Line-up umfasst neben den 68,6 cm (27 Zoll) Curved-Displays AOC GAMING C27G4ZXU und CQ27G4X sowie der größeren 80-cm-Variante (31,5 Zoll) AOC GAMING CQ32G4VE auch den 68,6 cm (27 Zoll) Flat-Screen Q27G4XF.

Der AOC GAMING C27G4ZXU führt den Reigen mit einer Bildwiederholrate von 280 Hz auf einem 27 Zoll großen Curved Fast-VA-Panel an. Der Full-HD-Monitor (1.920 x 1.080) bietet eine 1.500R-Krümmung und eine Reaktionszeit von bis zu 1 ms GtG sowie 0,3 ms MPRT. Mit einem Kontrastverhältnis von 4.000:1 und einer Helligkeit von 300 Nits will er zudem lebendige Bilder und tiefe Schwarztöne liefern können. Hinzu kommen integrierte Lautsprecher und ein 4-Port-USB-3.2-Hub zum bequemen Anschluss von Gaming-Peripheriegeräten.

Für Nutzer, die eine höhere Auflösung bevorzugen, eignen sich der 27 Zöller AOC GAMING CQ27G4X und der 31,5 Zöller AOC GAMING CQ32G4VE mit Curved Fast-VA-Panels (1500R) mit QHD-Auflösung (2.560 x 1.440). Dazu gesellt sich ein Kontrastverhältnis von 4.000:1 (CQ27G4X) beziehungsweise 3.500:1 und eine Helligkeit von 300 Nits. Die Monitore verfügen zudem über eine Bildwiederholrate von 180 Hz, eine GtG-Reaktionszeit von bis zu 1 ms und eine MPRT von 0,5 ms.

Ergänzt wird das neue Angebot mit dem AOC GAMING Q27G4XF, einem 27 Zoll großen mit Fast-IPS-Panel und QHD-Auflösung. Er kombiniert eine Bildwiederholrate von 180 Hz mit einer Reaktionszeit von bis zu 1 ms (GtG) und 0,5 ms (MPRT). 300 Nits Helligkeit und HDR10-Konformität wollen hier für lebendige Farben und ein dynamisches Spielerlebnis sorgen.

Alle Modelle der G4-Serie sind zudem mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet, die speziell für Gamer entwickelt wurden: MBR (Motion Blur Reduction) Sync kann die Hintergrundbeleuchtung mit der Bildwiederholrate synchronisieren, um so die wahrgenommene Unschärfe zu reduzieren. Low Input Lag will für eine unmittelbare Reaktion des Bildschirms auf Benutzeraktionen sorgen. Dynamic Dial Point bietet dagegen ein anpassbares Fadenkreuz-Overlay, das seine Farbe vor dem Hintergrund ändern kann, um besser sichtbar zu bleiben. Shadow Control erlaubt es dem Gamer, Licht und Schatten für eine optimale Sichtbarkeit in allen Spielszenarien anzupassen. Darüber hinaus unterstützen alle Modelle die AOC Software G-Menu, die eine einfache Anpassung der OSD-Einstellungen direkt über den Desktop ermöglicht.

Alle vier neuen Modelle der G4-Serie unterstützen die Adaptive-Sync-Technologie, die ein flüssiges, ruckelfreies Gameplay bei einer Vielzahl von Grafikkarten gewährleisten soll. Der Q27G4XF geht mit zertifizierter NVIDIA G-SYNC Kompatibilität noch einen Schritt weiter.

Die neuen AOC GAMING Monitore der G4-Serie kommen im September 2024 in die Regale und werden zu folgenden Preisen (alle UVP) erhältlich sein: