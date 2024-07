Werbung

EIZO präsentiert mit dem FlexScan EV4340X einen neuen Monitor für produktive Anwender. Mit einer Bilddiagonale von 42,5 Zoll und einer 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) soll der EIZO FlexScan EV4340X prädestiniert sein für den Einsatz in Kontrollräumen, Leitständen, Handelsplätzen oder vergleichbaren Arbeitsumgebungen. Die Pixeldichte beträgt bei dieser Größe 104 ppi. Begleitet wird das Gerät von einem 1.000:1 Kontrast sowie einer Helligkeit von 350 cd/m².

Hinsichtlich der Konnektivität verfügt der Monitor über zwei HDMI-Eingänge sowie einen DisplayPort-Anschluss. Darüber hinaus bietet er eine vollwertige USB-C-Docking-Funktionalität inklusive DisplayPort Alt Mode, Übertragung von Video-, Audio- sowie USB-Daten-Signalen und Stromversorgung mit bis zu 94 W.

Der integrierte KVM-Switch erlaubt die Verwendung einer Tastatur-Maus-Kombination an zwei Rechnern. Durch seine Picture-by-Picture-Funktion (PbP) stellt der Monitor bis zu vier Videosignale nebeneinander dar. Mit dem Schalter an der Vorderseite ist der Wechsel zwischen zwölf möglichen Layouts möglich. Die Picture-in-Picture-Funktion (PiP) für zwei Signalquellen will eine effiziente gemeinsame Bildschirmnutzung für Präsentationen und Besprechungen ermöglichen. Diese und weitere Funktionen lassen sich alternativ zur Bedienung am Monitor über die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Dadurch qualifiziert sich der EIZO FlexScan EV4340X für die Wandmontage, bei der die Tasten an der Vorderseite für die Nutzer nicht erreichbar sind.

Der Monitor ist zudem nach weltweiten Nachhaltigkeitsstandards wie EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) und EnergyStar zertifiziert. Mit fünf Jahren Garantie und Vor-Ort-Austauschservice will EIZO außerdem eine hohe Investitionssicherheit gewährleisten.

Der FlexScan EV4340X ist in schwarzer oder weißer Gehäusefarbe ab sofort erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 1.839 Euro inkl. MwSt.