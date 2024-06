Werbung

AOC stellt mit dem GAMING C27G4ZXE einen neuen Monitor aus der kürzlich eingeführten Gaming-Serie G4 vor. Der 68,6 cm (27 Zoll) Curved Full-HD-Monitor kommt mit einer 1500R-Krümmung sowie einer Bildwiederholrate von 280 Hz, um ein immersives Gameplay zu ermöglichen.

Das Fast-VA-Panel bietet HDR10-Unterstützung und ist in einem schlanken, von "Stealth-Fightern" inspirierten Gehäuse mit grauen und schwarzen Farbakzenten untergebracht. Das kontrastreiche Fast-VA-Panel (4.000:1) will neben tiefen Schwarztönen auch für lebendige Farben sorgen. Das leicht gebogene Display (1500R) des C27G4ZXE hingegen verspricht, die natürliche Krümmung des menschlichen Auges nachzuahmen, um das Seherlebnis weiter zu optimieren.

In der höchsten Pixel-Overdrive-Einstellung erreicht der Monitor laut Hersteller eine GtG-Reaktionszeit von bis zu 1 ms und will so dafür sorgen, dass Ghosting und Motion Blur minimiert werden. Kommt es besonders auf Bewegungsschärfe an, verfügt der C27G4ZXE über einen optimierten MBR-Modus (Motion Blur Reduction). Dabei wird eine Stroboskop-Hintergrundbeleuchtung eingesetzt, die Pixelübergänge unmerklich machen soll und die MPRT (Moving Picture Response Time) auf 0,3 ms reduzieren kann. Daneben verfügt das Gerät über eine Unterstützung der Adaptive-Sync-Technologie. Mittels VESA-Mount 100 x 100 eignet sich der C27G4ZXE zudem auch für Multi-Monitor-Setups mit Monitorarmen.

Der AOC GAMING C27G4ZXE ist ab Juli 2024 verfügbar und kommt mit einer 3-Jahres-Garantie zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 269 Euro in die Regale.